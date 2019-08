Happy Raksha Bandhan (Rakhi) 2019 Wishes Status, Images, Quotes, Messages: रक्षा-बंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई-बहनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस त्योहार को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हर भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वादा करता है। यह सिर्फ प्रॉमिस नहीं होता है बल्कि बहन का भाई पर अटूट भरोसा भी होता है। इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए लोग अलग-अलग उपाय निकालते हैं। लेकिन कई ऐसे भाई-बहन होते हैं जो अपनों से दूर रहते हैं। ऐसे में आप उन्हें मैसेज, कोट्स और इमेजेज के जरिए रक्षा-बंधन की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

1. बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है

तुम खुश रहो हमेशा यही सौगात मांगी है।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

2. राखी का त्योहार आया

खुशियों की बहार लाया

आज ये दुआ करते हैं हम

भैय्या खुश रहो तुम हरदम।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

3. कभी बहनें हमसे लड़ती हैं, कभी हमसे झगड़ती हैं

लेकिन बहनें हीं, हमारे सबसे करीब होती हैं

इसलिए तो बिना कहे, बहनें हमारी सारी बातें समझती हैं।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

4. This Raksha Bandhan,

I pray to God that,

may our bond of love continue to grow stronger with each passing year

Happy Raksha Bandhan 2019

5. आपके लिए मेरा यह दिल…

यही दुआ करता है की…

कामयाबी आपके कदम चूमें…

और आप हमेशा जिंदगी में कामयाब हों।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

6. लड़ना झगड़ना हैं इस रिश्ते की शान

रूठ कर मनवाना ही तो हैं इस रिश्ते का मान

भाई बहनों में बसती हैं एक दूजे की जान

करता हैं भाई, पूरे बहनों के अरमान।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

7. To have a lovely Sister is like having a true soulmate.

Happy Rakhi 2019

8. साथ पले और साथ बढ़े हैं, खूब मिला बचपन में प्यार। भाई बहन का प्यार बढ़ाने आया रक्षा बंधन का त्यौहार ।

Happy Raksha Bandhan 2019

9. होली colorfull होती है , दिवाली lightfull होती है और राखी है जो powerfull relationship होती है।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

10. रिश्ता है जन्मों का हमारा , भरोसे का और प्यार भरा ,

चलो भईया, इसे बाँधे राखी के अटूट बँधन में।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

11. याद है हमारा वो बचपन , वो लड़ना – झगड़ना और वो मना लेना ,

यही होता है भाई – बहन का प्यार ,

और इसी प्यार को बढ़ाने के लिए आ रहा है रक्षा बंधन का त्यौहार।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

12. ये लम्हा कुछ ख़ास है ,

बहन के हाथों में भाई का हाथ है ,

ओ ! बहना तेरे लिए मेरे पास कुछ ख़ास है ,

तेरे सकून की खातिर मेरी बहना ,

तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है।।

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं 2019

