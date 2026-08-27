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Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes Images: रक्षाबंधन को लेकर भाई-बहनों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई घर पहुंचने की जल्दी में है तो कोई अभी भी उपहार में देने के लिए गिफ्ट खोज रहा है। घरों में पकवान बनाने की तैयारी शुरू हो गई हैं। बच्चे तो सबसे ज्यादा एक्साइटिड हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई या बहन को भेजना है कोई ऐसा मैसेज जो सिर्फ फॉर्मल ‘हैप्पी रक्षाबंधन’ जैसा न लगे? तो यहां आपको मिलेंगे इमोशनल, दिल छू लेने वाले और खूबसूरत रक्षाबंधन शुभकामना संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Instagram, Facebook और स्टेटस पर भी शेयर कर सकते हैं। अपने भाई या बहन के लिए पसंदीदा मैसेज चुनें और इस रक्षाबंधन उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएं।

रक्षाबंधन इसी खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है। इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। घरों में राखी, मिठाइयों और तैयारियों के बीच भाई-बहनों के मिलने की एक्साइटमेंट भी है। कोई राखी बांधने के लिए भाई के घर पहुंचेगा तो कोई राखी भेजकर वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए इस दिन को सेलिब्रेट करेगा। ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रक्षाबंधन पर भाई या बहन को क्या लिखें, तो यहां आपकी मदद हो सकती है।

रक्षाबंधन मेहंदी डिजाइन | रक्षाबंधन मिठाई रेसिपी | रक्षाबंधन स्नैक्स | रक्षाबंधन गिफ्ट आइडिया

Live Updates
17:45 (IST) 27 Aug 2026

रक्षाबंधन पर दिल छू लेने वाला संदेश

तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,

हर सपना तुम्हारा पूरा हो,

और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।

रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।

17:34 (IST) 27 Aug 2026

फोटो भेजकर दें राखी के त्योहार की बधाई | Raksha bandhan wishes images with quotes

17:33 (IST) 27 Aug 2026

रक्षाबंधन के लिए प्यारा सा संदेश | Short quotes on Raksha Bandhan

रिश्ता हमारा थोड़ा शरारती है,

कभी लड़ाई तो कभी ढेर सारी मस्ती है।

लेकिन दुनिया में तुम जैसा अपना कोई नहीं,

रक्षाबंधन पर बस इतना कहना है—हमेशा साथ रहना।