Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes Images: रक्षाबंधन को लेकर भाई-बहनों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई घर पहुंचने की जल्दी में है तो कोई अभी भी उपहार में देने के लिए गिफ्ट खोज रहा है। घरों में पकवान बनाने की तैयारी शुरू हो गई हैं। बच्चे तो सबसे ज्यादा एक्साइटिड हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई या बहन को भेजना है कोई ऐसा मैसेज जो सिर्फ फॉर्मल ‘हैप्पी रक्षाबंधन’ जैसा न लगे? तो यहां आपको मिलेंगे इमोशनल, दिल छू लेने वाले और खूबसूरत रक्षाबंधन शुभकामना संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Instagram, Facebook स्टेटस पर भी शेयर कर सकते हैं। अपने भाई या बहन के लिए पसंदीदा मैसेज चुनें और इस रक्षाबंधन उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएं।
रक्षाबंधन इसी खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है। इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। घरों में राखी, मिठाइयों और तैयारियों के बीच भाई-बहनों के मिलने की एक्साइटमेंट भी है। ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रक्षाबंधन पर भाई या बहन को क्या लिखें, तो यहां आपकी मदद हो सकती है।
रक्षाबंधन मेहंदी डिजाइन | रक्षाबंधन मिठाई रेसिपी | रक्षाबंधन स्नैक्स | रक्षाबंधन गिफ्ट आइडिया
Raksha Bandhan ki Shubhkamnaye in Hindi
एक राखी, हजारों यादें और ढेर सारा प्यार।
मेरे सबसे खास इंसान को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!
हमारा रिश्ता हमेशा यूं ही हंसता-मुस्कुराता रहे।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं स्टेटस
राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बचपन से अब तक साथ चले आ रहे हमारे रिश्ते की निशानी है। इसे हमेशा ऐसे ही प्यार और अपनापन से संभालकर रखना। हैप्पी रक्षाबंधन!
Raksha Bandhan Wishes in Hindi
तुमसे लड़ना आसान है, लेकिन तुमसे दूर रहना उतना ही मुश्किल। शायद यही भाई-बहन के रिश्ते की सबसे प्यारी बात है। इस राखी तुम्हें ढेर सारा प्यार और खुशियां।
इस तरह दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं
राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें बचपन से लेकर आज तक की कितनी ही यादें बंधी हैं। मेरे प्यारे भाई को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।
प्यारे भैया को राखी पर भेजें ऐसा संदेश
तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,
हर सपना तुम्हारा पूरा हो,
और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।
रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।
ऐसे कहें हैप्पी रक्षाबंधन
तुम्हारे साथ बिताया बचपनआज मेरी सबसे प्यारी यादों में शामिल है। काश वो दिन फिर लौट आएं,जब छोटी-सी बात पर लड़कर कुछ ही देर में फिर साथ खेलते थे।हैप्पी रक्षाबंधन!
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
हमारी नोकझोंक कभी खत्म न हो, हमारी हंसी कभी कम न हो और हमारा ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं!
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं स्टेटस
एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार जताने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस एक आवाज पर अपना इंसान सामने आ जाता है। मेरे प्यारे भाई/बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।
Raksha bandhan shayari 2 line
दूरी चाहे कितनी भी हो,भाई-बहन का रिश्ता दिल के हमेशा पास रहता है। इस राखी पर तुम्हें ढेर सारा प्यार और जिंदगी भर खुश रहने की दुआ।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं इस तरह दें
कभी तुम मेरे सीक्रेट कीपर रहे, कभी मेरे पार्टनर इन क्राइम। आज भी तुमसे दिल की बात कहने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!
राखी स्पेशल मैसेज
बचपन के खिलौनों से लेकर आज की जिम्मेदारियों तक, तुम हर दौर में मेरे साथ रहे। इससे खूबसूरत भाई-बहन का रिश्ता और क्या होगा! हैप्पी रक्षाबंधन!
इस तरह दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं | Raksha bandhan ki shubhkamnaye
रिश्ता हमारा थोड़ा शरारती है,
कभी लड़ाई तो कभी ढेर सारी मस्ती है।
लेकिन दुनिया में तुम जैसा अपना कोई नहीं,
रक्षाबंधन पर बस इतना कहना है—हमेशा साथ रहना।
प्यारे भैया को राखी पर भेजें ऐसा संदेश
तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,
हर सपना तुम्हारा पूरा हो,
और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।
रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।
रक्षाबंधन पर मैसेज भेजने में न करें देरी, यहां से चुने संदेश
रिश्ता ऐसा हो जिसमें शिकायतें भी अपनी लगें और लड़ाई के बाद मनाने वाला भी अपना ही हो। मेरे लिए वो रिश्ता तुम हो। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं!
भाई/बहन राखी पर भेज सकते हैं ऐसे संदेश
बचपन में तुम्हारे साथ चीजें शेयर करना मजबूरी लगता था, आज वही रिश्ता जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज लगता है। मेरे प्यारे भाई/बहन, रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
बहन को राखी पर भेजने के लिए संदेश
जिंदगी कितनी भी बदल जाए,कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते। भाई-बहन का रिश्ता भी उन्हीं में से एक है। इस खूबसूरत रिश्ते को रक्षाबंधन पर ढेर सारा प्यार।
इस तरह दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं
राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें बचपन से लेकर आज तक की कितनी ही यादें बंधी हैं। मेरे प्यारे भाई को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।
प्यारे भैया को राखी पर भेजें ऐसा संदेश
तुमसे लड़ने का हक भी चाहिए, तुम्हें परेशान करने की आजादी भी चाहिए। क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे बचपन के सबसे अच्छे पार्टनर हो।हैप्पी रक्षाबंधन!
राखी पर भेजने के लिए प्यारे-प्यारे मैसेज यहां देखें
कुछ रिश्ते रोज बात करने से नहीं,दिल में बसे रहने से खास होते हैं। भाई-बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं!
रक्षाबंधन के लिए बधाई संदेश
बचपन की वो छोटी-छोटी लड़ाइयां आज भी याद आती हैं, तुम्हारी डांट और मेरी शिकायतें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। समय बदल गया, जिंदगी बदल गई, लेकिन भाई-बहन का प्यार आज भी वैसा ही है।हैप्पी रक्षाबंधन!
रक्षाबंधन पर दिल छू लेने वाला संदेश
तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,
हर सपना तुम्हारा पूरा हो,
और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।
रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।
फोटो भेजकर दें राखी के त्योहार की बधाई | Raksha bandhan wishes images with quotes
रक्षाबंधन के लिए प्यारा सा संदेश | Short quotes on Raksha Bandhan
रिश्ता हमारा थोड़ा शरारती है,
कभी लड़ाई तो कभी ढेर सारी मस्ती है।
लेकिन दुनिया में तुम जैसा अपना कोई नहीं,
रक्षाबंधन पर बस इतना कहना है—हमेशा साथ रहना।