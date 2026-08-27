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Happy Raksha Bandhan 2026 Wishes Images: रक्षाबंधन को लेकर भाई-बहनों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई घर पहुंचने की जल्दी में है तो कोई अभी भी उपहार में देने के लिए गिफ्ट खोज रहा है। घरों में पकवान बनाने की तैयारी शुरू हो गई हैं। बच्चे तो सबसे ज्यादा एक्साइटिड हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई या बहन को भेजना है कोई ऐसा मैसेज जो सिर्फ फॉर्मल ‘हैप्पी रक्षाबंधन’ जैसा न लगे? तो यहां आपको मिलेंगे इमोशनल, दिल छू लेने वाले और खूबसूरत रक्षाबंधन शुभकामना संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Instagram, Facebook स्टेटस पर भी शेयर कर सकते हैं। अपने भाई या बहन के लिए पसंदीदा मैसेज चुनें और इस रक्षाबंधन उनके चेहरे पर मुस्कान ले आएं।

रक्षाबंधन इसी खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है। इस साल शुक्रवार, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। घरों में राखी, मिठाइयों और तैयारियों के बीच भाई-बहनों के मिलने की एक्साइटमेंट भी है। ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रक्षाबंधन पर भाई या बहन को क्या लिखें, तो यहां आपकी मदद हो सकती है।

रक्षाबंधन मेहंदी डिजाइन | रक्षाबंधन मिठाई रेसिपी | रक्षाबंधन स्नैक्स | रक्षाबंधन गिफ्ट आइडिया

Live Updates
10:19 (IST) 28 Aug 2026

Raksha Bandhan ki Shubhkamnaye in Hindi

एक राखी, हजारों यादें और ढेर सारा प्यार।

मेरे सबसे खास इंसान को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

हमारा रिश्ता हमेशा यूं ही हंसता-मुस्कुराता रहे।

10:17 (IST) 28 Aug 2026

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं स्टेटस

राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बचपन से अब तक साथ चले आ रहे हमारे रिश्ते की निशानी है। इसे हमेशा ऐसे ही प्यार और अपनापन से संभालकर रखना। हैप्पी रक्षाबंधन!

10:15 (IST) 28 Aug 2026

Raksha Bandhan Wishes in Hindi

तुमसे लड़ना आसान है, लेकिन तुमसे दूर रहना उतना ही मुश्किल। शायद यही भाई-बहन के रिश्ते की सबसे प्यारी बात है। इस राखी तुम्हें ढेर सारा प्यार और खुशियां।

10:04 (IST) 28 Aug 2026

इस तरह दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें बचपन से लेकर आज तक की कितनी ही यादें बंधी हैं। मेरे प्यारे भाई को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।

09:49 (IST) 28 Aug 2026

प्यारे भैया को राखी पर भेजें ऐसा संदेश

तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,

हर सपना तुम्हारा पूरा हो,

और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।

रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।

08:27 (IST) 28 Aug 2026

ऐसे कहें हैप्पी रक्षाबंधन

तुम्हारे साथ बिताया बचपनआज मेरी सबसे प्यारी यादों में शामिल है। काश वो दिन फिर लौट आएं,जब छोटी-सी बात पर लड़कर कुछ ही देर में फिर साथ खेलते थे।हैप्पी रक्षाबंधन!

07:23 (IST) 28 Aug 2026

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं

हमारी नोकझोंक कभी खत्म न हो, हमारी हंसी कभी कम न हो और हमारा ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं!

06:32 (IST) 28 Aug 2026

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं स्टेटस

एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार जताने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस एक आवाज पर अपना इंसान सामने आ जाता है। मेरे प्यारे भाई/बहन को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।

05:23 (IST) 28 Aug 2026

Raksha bandhan shayari 2 line

दूरी चाहे कितनी भी हो,भाई-बहन का रिश्ता दिल के हमेशा पास रहता है। इस राखी पर तुम्हें ढेर सारा प्यार और जिंदगी भर खुश रहने की दुआ।

04:26 (IST) 28 Aug 2026

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं इस तरह दें

कभी तुम मेरे सीक्रेट कीपर रहे, कभी मेरे पार्टनर इन क्राइम। आज भी तुमसे दिल की बात कहने में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

03:23 (IST) 28 Aug 2026

राखी स्पेशल मैसेज

बचपन के खिलौनों से लेकर आज की जिम्मेदारियों तक, तुम हर दौर में मेरे साथ रहे। इससे खूबसूरत भाई-बहन का रिश्ता और क्या होगा! हैप्पी रक्षाबंधन!

02:21 (IST) 28 Aug 2026

इस तरह दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं | Raksha bandhan ki shubhkamnaye

रिश्ता हमारा थोड़ा शरारती है,

कभी लड़ाई तो कभी ढेर सारी मस्ती है।

लेकिन दुनिया में तुम जैसा अपना कोई नहीं,

रक्षाबंधन पर बस इतना कहना है—हमेशा साथ रहना।

01:58 (IST) 28 Aug 2026

प्यारे भैया को राखी पर भेजें ऐसा संदेश

तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,

हर सपना तुम्हारा पूरा हो,

और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।

रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।

00:19 (IST) 28 Aug 2026

रक्षाबंधन पर मैसेज भेजने में न करें देरी, यहां से चुने संदेश

रिश्ता ऐसा हो जिसमें शिकायतें भी अपनी लगें और लड़ाई के बाद मनाने वाला भी अपना ही हो। मेरे लिए वो रिश्ता तुम हो। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं!

23:45 (IST) 27 Aug 2026

भाई/बहन राखी पर भेज सकते हैं ऐसे संदेश

बचपन में तुम्हारे साथ चीजें शेयर करना मजबूरी लगता था, आज वही रिश्ता जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज लगता है। मेरे प्यारे भाई/बहन, रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

22:39 (IST) 27 Aug 2026

बहन को राखी पर भेजने के लिए संदेश

जिंदगी कितनी भी बदल जाए,कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते। भाई-बहन का रिश्ता भी उन्हीं में से एक है। इस खूबसूरत रिश्ते को रक्षाबंधन पर ढेर सारा प्यार।

21:36 (IST) 27 Aug 2026

इस तरह दें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं

राखी का धागा छोटा जरूर है, लेकिन इसमें बचपन से लेकर आज तक की कितनी ही यादें बंधी हैं। मेरे प्यारे भाई को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।

20:32 (IST) 27 Aug 2026

प्यारे भैया को राखी पर भेजें ऐसा संदेश

तुमसे लड़ने का हक भी चाहिए, तुम्हें परेशान करने की आजादी भी चाहिए। क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे बचपन के सबसे अच्छे पार्टनर हो।हैप्पी रक्षाबंधन!

19:28 (IST) 27 Aug 2026

राखी पर भेजने के लिए प्यारे-प्यारे मैसेज यहां देखें

कुछ रिश्ते रोज बात करने से नहीं,दिल में बसे रहने से खास होते हैं। भाई-बहन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं!

18:36 (IST) 27 Aug 2026

रक्षाबंधन के लिए बधाई संदेश

बचपन की वो छोटी-छोटी लड़ाइयां आज भी याद आती हैं, तुम्हारी डांट और मेरी शिकायतें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। समय बदल गया, जिंदगी बदल गई, लेकिन भाई-बहन का प्यार आज भी वैसा ही है।हैप्पी रक्षाबंधन!

17:45 (IST) 27 Aug 2026

रक्षाबंधन पर दिल छू लेने वाला संदेश

तुम्हारी जिंदगी में खुशियां कभी कम न हों,

हर सपना तुम्हारा पूरा हो,

और चेहरे की ये मुस्कान हमेशा बनी रहे।

रक्षाबंधन पर यही दिल से दुआ है।

17:34 (IST) 27 Aug 2026

फोटो भेजकर दें राखी के त्योहार की बधाई | Raksha bandhan wishes images with quotes

17:33 (IST) 27 Aug 2026

रक्षाबंधन के लिए प्यारा सा संदेश | Short quotes on Raksha Bandhan

रिश्ता हमारा थोड़ा शरारती है,

कभी लड़ाई तो कभी ढेर सारी मस्ती है।

लेकिन दुनिया में तुम जैसा अपना कोई नहीं,

रक्षाबंधन पर बस इतना कहना है—हमेशा साथ रहना।