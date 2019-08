Happy Raksha Bandhan 2019 Wishes Status, Images, Quotes, Messages: भाई-बहनों का त्योहार राखी होता है बेहद खास। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए भाई-बहन बहुत ही उत्सुक रहते हैं। राखी के मौके पर भाई-बहन एक-दूसरे को अच्छे-अच्छे तोहफे देते हैं। बहनें भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और माथे पर चंदन और कुमकुम लगाती हैं। साथ ही राखी के दिन सभी भाई-बहन एक-दूसरे को गिफ्ट्स देने के साथ-साथ मैसेज, वॉलपेपर और SMS भेजकर भी विश करते हैं।

1. हर लड़की को आपका इंतज़ार है

हर लड़की आपके लिए बेकरार है ,

हर लड़की को आपकी आरज़ू है ,

दोस्त ! ये आपका कमाल नहीं ,

कुछ दिन बाद राखी का त्यौहार है।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

2. आपकी चर्चा है हर गली में

हर लड़की के दिल में आपके लिए प्यार है

ये कोई चमत्कार नहीं time ही ऐसा है

क्यूंकि कुछ दिनों में ही राखी का त्यौहार है।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

3. Sister cares and shares her feelings.

She hears the unspoken words.

She understands the invisible pain.

I love my sister for there for me.

Happy Raksha Bandhan 2019

4. गलियाँ फूलों से सज़ा रखी हैं ,

हर मोड़ पर लड़कियाँ बिठा रखी हैं

पता नहीं तुम कहाँ से आ जाओ

इसलिए सबके हाथ में राखी थमा रखी है।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

5. ना पापा की मार से, ना लड़की के इंकार से, ना चप्पलो की बौछार से

आशिक़ सुधरेंगे तो सिर्फ Raksha Bandhan के त्यौहार से।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

6. Greatest Joy Of The Rakhi Greeting

For A Dear Sister

Who Brings Happiness To The Life

Of Her Brother May This Auspicious Day

Bring Great Joy And Happiness To You

And Keep You Peaceful

Throughout The Rest Of The Days

Happy Raksha Bandhan 2019

7. फूलों का तारों का सबका कहना हैं

एक हज़ारों में “Teri” बेहना हैं।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

8. My brother is Miles away,

Where I cannot see his smile,

Where I cannot laugh with him,

Where I cannot hold him in my arms,

Yet he is ever in my thoughts and smiles

Happy Raksha Bandhan 2019

9. रिश्ता हम भाई बहन का,

कभी मीठा कभी खट्टा,

कभी रूठना कभी मनाना

कभी दोस्ती कभी झगड़ा

कभी रोना और कभी हँसना,

ये रिश्ता हैं प्यार का

सबसे अलग सबसे अनोखा।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

