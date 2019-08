Happy Raksha Bandhan 2019 Wishes Images, Quotes, Photos, Messages, Status: राखी भाई-बहनों का त्योहार होता है। हर बहन को उसका भाई इस दिन उसकी हिफाजत करने का वादा करता है। बहनें अपने भाईयों को इस दिन राखी बांधने के साथ-साथ आरती दिखाती हैं और माथे पर कुमकुम और चावल लगाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को मिठाइयां खिलाते हैं और उन्हें अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स भी भेजते हैं। लेकिन कई ऐसे भाई-बहन भी होते हैं जो एक-दूसरे से दूर रहते हैं। ऐसे में वह एक-दूसरे को वाट्सअप और फेसबुक के जरिए मैसेज, इमेज और कोट्स भेजकर विश करते हैं।

1. आया राखी का त्यौहार ,

छाई खुशियों की बहार ,

एक रेशम की डोरी से बाँधा ,

एक बहन ने अपने भाई की कलाई पर प्यार।

Happy Raksha Bandhan 2019

2. I want to tell u,

during times when we fought,

my love was in different mood.

Happy Raksha Bandhan 2019!

3. फूलों का तारों का सब का कहना है। .

एक हज़ारों में मेरे भईया हैं

लव यू अलॉट

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

4. Rakhi is the Symbol of Love,

Between Brother And Sister,

Its Such A Great Feeling,

I Always Do Wish, My Sister On This Special Event,

And Also Present A Cool Gift As Her Surprise

Happy Raksha Bandhan 2019

5. साथ पले और साथ बढ़े हैं , खूब मिला बचपन में प्यार।,

भाई बहन का प्यार बढ़ाने आया ये त्यौहार ,

Happy Raksha Bandhan to all 2019

6. चन्दन की डोरी ,फूलों का हार ,

आया सावन का महीना और राखी का त्यौहार ,

जिसमें झलकता है भाई – बहन का प्यार

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

7. बहन चाहे सिर्फ प्यार – दुलार,

नहीं माँगती बड़े उपहार ,

रिश्ता बने रहे सदियों तक ,

मिले भाई को खुशियां हज़ार।।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

8. सूरज की तरह चमकते रहो ,

फूलों की तरह महकते रहो,

यही दुआ है इस बहन की आज कि

आप सदा खुश रहो।

बहन की तरफ से भाई को राखी की हार्दिक शुभकामनाएँ।

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

9. Brothers are like streetlights along road,they dont make dist any shorter…

but they light up path n make walk worthwhile.

Happy Raksha Bandhan 2019

10. राखी का त्यौहार था

राखी बंधवाने को भाई भी तैयार था

भाई बोल बहना मेरी अब तो राखी बाँध दो ,

बहना बोली “कलाई पीछे करो , पहले रुपये हज़ार दो “

रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App