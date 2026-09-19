Radha Ashtami 2026 Wishes Images: राधा अष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण से जुड़ा खास दिन है। इस दिन बरसाना से लेकर देशभर के राधा-कृष्ण मंदिरों में उत्सव का माहौल रहता है। इस साल 19 सितंबर 2026, शनिवार को राधा अष्टमी मनाई जा रही है। अगर इस खास दिन पर आप भी अपनों को कोई प्यारा संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए कुछ नए संदेश हैं। इनमें से जो पंक्ति आपके मन को भाए, उसे WhatsApp स्टेटस लगाएं या अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।

राधारानी के चरणों में

हर दिन मिले सुकून,

जीवन में बना रहे प्रेम,

और मन में रहे भक्ति का जुनून।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

बरसाने वाली की कृपा से

जीवन में रंग हजार आएं,

हर रिश्ते में प्रेम बढ़े

और चेहरे पर मुस्कान सजाए।

राधा अष्टमी की ढेरों बधाई।

राधा नाम का सहारा मिले,

मन को भक्ति का किनारा मिले।

हर मुश्किल में हिम्मत बनी रहे,

हर दिन अपनों का साथ मिले।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

जिस दिल में प्रेम सच्चा हो,

वहीं राधे-राधे का वास हो।

हर कदम पर खुशियों की आहट हो,

हर दिन जीवन में खास हो।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

राधारानी से बस इतनी सी प्रार्थना है,

हर घर में प्रेम और अपनापन रहे।

किसी की आंखों में आंसू न आएं,

हर चेहरे पर हंसी बनी रहे।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधे का नाम लेते ही

मन को जो सुकून मिल जाए,

वही दौलत जिंदगी में

हर किसी को नसीब हो जाए।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रेम हो तो राधा-कृष्ण जैसा,

विश्वास हो तो अटूट।

जिंदगी में चाहे कितनी राहें आएं,

अपनों का साथ रहे मजबूत।

राधा अष्टमी की बहुत-बहुत बधाई।

राधारानी के जन्मोत्सव की

खुशियां आपके घर तक आएं,

मन की हर अच्छी इच्छा पूरी हो,

और रिश्तों में मिठास बढ़ जाए।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधे-राधे कहकर शुरू हो दिन,

मन में भक्ति का उजियारा हो।

जिंदगी की हर राह पर

अपनों का साथ हमारा हो।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

ना शिकवा रहे, ना कोई गिला रहे,

हर रिश्ते में प्रेम का सिलसिला रहे।

राधारानी की भक्ति से सजा हो मन,

और जीवन में खुशियों का मेला रहे।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधारानी की भक्ति में

मन को ऐसा रंग लग जाए,

जिंदगी की हर छोटी खुशी

त्योहार जैसी बन जाए।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

राधे नाम की मिठास रहे,

रिश्तों में अपनापन खास रहे।

घर-आंगन में प्रेम बना रहे,

हर दिन खुशियों के पास रहे।

राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।

जहां प्रेम है, वहां राधा हैं,

जहां भक्ति है, वहां राधे हैं।

आपके जीवन में हमेशा

इन्हीं दोनों का आशीर्वाद रहे।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

राधारानी के जन्मोत्सव पर

दिल से यही दुआ करते हैं,

आपके जीवन की हर सुबह खूबसूरत हो

और हर शाम सुकून से भरी हो।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधा नाम की धुन मन में रहे,

प्रेम की रोशनी जीवन में रहे।

हर नया दिन उम्मीद लेकर आए,

और हर अपना करीब रहे।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज का दिन है प्रेम का,

भक्ति और विश्वास का।

राधारानी की कृपा से

हर रिश्ता खूबसूरत बना रहे।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधारानी के आशीष से

मन की उलझन दूर हो,

घर में सुख-शांति बनी रहे

और अपनों का साथ भरपूर हो।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

राधे-राधे की गूंज से

मन को नया उजास मिले,

जीवन में हर मोड़ पर

प्रेम और विश्वास मिले।

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं।

राधारानी के चरणों में

आज इतना सा अरमान रहे,

जहां भी रहें हम और आप,

वहां प्रेम और सम्मान रहे।

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

कर भरोसा राधे नाम का,

धोखा कभी न खायेगा,

हर मौके पर श्री कृष्ण,

तेरे घर सबसे पहले आएंगे।

जय श्री राधे कृष्ण

राधा की चाहत है श्री कृष्ण उसके दिल की

विरासत,श्री कृष्ण चाहे कितना भी रस रचा के

श्री कृष्ण दुनिया तो फिर भी यही कहती है

राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण

राधे-राधे जपो चले आएंगे बिहारी

आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी।

हैप्पी राधा अष्टमी

कोई प्यार करे, तो राधा-कृष्ण की तरह करे

जो एक बार मिले,तो फिर कभी बिछड़े हीं नहीं।

राधा अष्टमी की आपको हार्दिक बधाई।

राधा की चाहत है कृष्णा

उनके दिल की विरासत है कृष्णा,

चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्णा,

दुनिया तो फिर भी यही कहती है राधे– कृष्णा

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं

राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था,

दुनियाँ को प्यार का सही मतलब जो समझाना था

जब कृष्ण ने बंसी बजाई, तो राधा मोहित होने लगी।

उससे मिलने को व्याकुल होने लगी।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

प्रेम को भी खुद पर गुमान है,

राधा-कृष्ण का प्रेम हर दिल में विराजमान हैं।

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।

अधूरा है मेरा इश्क तेरे नाम के बिना

जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई।