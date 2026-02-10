Happy promise Day Wishes, Images, Quotes, Photos, Shayari: वैलेंटाइन वीक में प्यार के परिंदों का इश्क परवान चढ़ रहा है। 7 फरवरी को रोज डे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 11 फरवरी को प्रॉमिस डे है। ऐसे में एक-दूसरे के प्यार में पड़े जोड़े जिंदगी भर एक-दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने की कसमें खाएंगे और हमेशा साथ रहने के वादे करेंगे। अगर आप भी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो शायराना अंदाज में उन्हें प्रॉमिस डे विश कर सकते हैं। इस खास मौके पर अपने साथी से जीवनभर साथ निभाने, उन्हें खुश रखने और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहने का वादा कर सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुए ऐसे चुनिंदा मैसेज और शायरियां लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर आपके पार्टनर के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। साथ ही आपको भी अपने दिल की बात को बयां करने के लिए शब्द मिल जाएंगे।
ये वादा है हमारा, कभी साथ न छोड़ेंगे तुम्हारा, जो गए तुम हमें भूलकर, ले आएंगे पकड़कर हाथ तुम्हारा।
तेरा हाथ चाहती हूं, तेरा साथ चाहती हूं, बाहों में तेरी रहना मैं दिन-रात चाहती हूं, बस यही वादा मैं तुमसे चाहती हूं।
हम जब भी साथ होंगे, दो जिस्म एक जान होंगे, आओ कर लें ये वादा, हम कभी ना जुदा होंगे।
जब कभी खुद को तन्हा पाओगे, साथ अपने देखना हमको पाओगे, वादा है लाएंगे हम इतनी खुशियां, तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में मुस्कुराओगे।
आंख खुले तो चेहरा मेरे यार का हो,आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो, मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में, बस इतना वादा कर दो, हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो।
खुशबू की तरह तेरी हर सांस में, प्यार अपना बसाने का वादा है, रंग जितने हैं मोहब्बत में हमारी, आपके जीवन में सजाने का वादा है।
तुम उदास-उदास से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, प्रॉमिस है तुमसे, मैं जिंदगी गिरवी रख सकता हूं, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की।
बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा, तू जहां जाएगा मैं वहां-वहां आऊंगा, साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन मैं अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊंगा।
लम्हें ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी बात हो ना हो, दोस्ती रहेगी हमेशा दिल में, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो ना हो।
बड़ी दुआ से मिला कोई तुम जैसा है, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब जैसा है, वादा है बेपनाह प्यार करेंगे तुम्हें हर लम्हा, क्योंकि पहली बार मिला कोई अपना जैसा है।
अगर आपने मुझे लाखों में चुना है, तो मेरा भी वादा है आपसे, करोड़ों की भीड़ में खोने नहीं दूंगा आपको।
हर पल प्यार का इरादा है आपसे, अपनापन ही कुछ इतना ज्यादा है आपसे, न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए, कयामत तक साथ निभाएंगे ये वादा है आपसे।
बातों-बातों में दिल ले जाते हो, देखते हो इस तरह जान ले जाते हो, अदाओं से अपने इस दिल को धड़काते हो, लेकर बाहों में सारा जहां भुलाते हो।
हर पल तुम्हें प्यार करेंगे ये इरादा है, कयामत तक रहेगा हमारा साथ ये वादा है।
वादा है तुझे दिल से जुदा कभी होने नहीं देंगे, हाथ हमारा कभी छोड़ने नहीं देंगे, तेरी मुस्कान ही इतनी प्यारी है कि हम मर भी जाएं पर तुझे रोने नहीं देंगे।
खुशबू की तरह तेरी हर सांस में, प्यार अपना बसाने का वादा है, रंग जितने हैं मोहब्बत में हमारी, आपके जीवन में सजाने का वादा है। Happy Promise Day
अपने से कभी जुदा, नहीं होने दूंगा, हर दिन प्यार से भरा होगा, प्यार ही प्यार होगा, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक।
इस प्रॉमिस डे तुम मुझसे करो वादा, हम कभी नहीं होंगे जुदा, जैसा आज है हमारे बीच प्यार, वैसा ही हमेशा बना रहेगा साथ।
हर पल प्यार का इरादा है आपसे, अपनापन ही कुछ इतना ज्यादा है आपसे, न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए, कयामत तक साथ निभाएंगे, ये वादा है आपसे। Happy Promise Day
प्रॉमिस डे पर मेरा तुझसे है वादा, इस जिंदगीभर मुझे बस तुझे है चाहना, वादा है तुमसे सनम, जब तक रहेगा साथ, ये प्यार न होगा कम।
बातों-बातों में दिल ले जाते हो, देखते हो इस तरह जान ले जाते हो, अदाओं से अपने इस दिल को धड़काते हो, लेकर बाहों में सारा जहां भुलाते हो।Happy Promise Day
किसी एक से प्यार करो इतना कि किसी और से प्यार करने की गुंजाइश ना रहे, वह आपको देख कर एक बार मुस्कुराए और जिंदगी से दूसरी ख्वाहिश ना रहे।
हम जब भी साथ होंगे, दो जिस्म एक जान होंगे, आओ कर लें ये वादा, हम कभी ना जुदा होंगे। Happy Promise Day