Happy promise Day Wishes, Images, Quotes, Photos, Shayari: वैलेंटाइन वीक में प्यार के परिंदों का इश्क परवान चढ़ रहा है। 7 फरवरी को रोज डे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 11 फरवरी को प्रॉमिस डे है। ऐसे में एक-दूसरे के प्यार में पड़े जोड़े जिंदगी भर एक-दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने की कसमें खाएंगे और हमेशा साथ रहने के वादे करेंगे। अगर आप भी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो शायराना अंदाज में उन्हें प्रॉमिस डे विश कर सकते हैं। इस खास मौके पर अपने साथी से जीवनभर साथ निभाने, उन्हें खुश रखने और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहने का वादा कर सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुए ऐसे चुनिंदा मैसेज और शायरियां लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर आपके पार्टनर के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। साथ ही आपको भी अपने दिल की बात को बयां करने के लिए शब्द मिल जाएंगे।

