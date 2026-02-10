Happy promise Day Wishes, Images, Quotes, Photos, Shayari: वैलेंटाइन वीक में प्यार के परिंदों का इश्क परवान चढ़ रहा है। 7 फरवरी को रोज डे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 11 फरवरी को प्रॉमिस डे है। ऐसे में एक-दूसरे के प्यार में पड़े जोड़े जिंदगी भर एक-दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करने की कसमें खाएंगे और हमेशा साथ रहने के वादे करेंगे। अगर आप भी अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो शायराना अंदाज में उन्हें प्रॉमिस डे विश कर सकते हैं। इस खास मौके पर अपने साथी से जीवनभर साथ निभाने, उन्हें खुश रखने और हर सुख-दुख में उनके साथ खड़े रहने का वादा कर सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुए ऐसे चुनिंदा मैसेज और शायरियां लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर या पढ़कर आपके पार्टनर के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। साथ ही आपको भी अपने दिल की बात को बयां करने के लिए शब्द मिल जाएंगे।

Live Updates
14:59 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए बधाई संदेश हिंदी में: promise day wishes in hindi

ये वादा है हमारा, कभी साथ न छोड़ेंगे तुम्हारा, जो गए तुम हमें भूलकर, ले आएंगे पकड़कर हाथ तुम्हारा।

14:01 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इन संदेशों के जरिए करें पार्टनर को विश

तेरा हाथ चाहती हूं, तेरा साथ चाहती हूं, बाहों में तेरी रहना मैं दिन-रात चाहती हूं, बस यही वादा मैं तुमसे चाहती हूं।

14:00 (IST) 11 Feb 2026

इन संदेशों के जरिए कहें Happy Promise Day

हम जब भी साथ होंगे, दो जिस्म एक जान होंगे, आओ कर लें ये वादा, हम कभी ना जुदा होंगे।

13:36 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इन संदेशों के जरिए करें पार्टनर को विश

जब कभी खुद को तन्हा पाओगे, साथ अपने देखना हमको पाओगे, वादा है लाएंगे हम इतनी खुशियां, तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में मुस्कुराओगे।

12:56 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए बधाई संदेश हिंदी में: promise day wishes in hindi

12:43 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर भेजें ऐसे प्यारे संदेश

आंख खुले तो चेहरा मेरे यार का हो,आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो, मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में, बस इतना वादा कर दो, हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो।

12:22 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर भेजें इस तरह की शायरी

खुशबू की तरह तेरी हर सांस में, प्यार अपना बसाने का वादा है, रंग जितने हैं मोहब्बत में हमारी, आपके जीवन में सजाने का वादा है।

12:13 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए शुभकामना संदेश

तुम उदास-उदास से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की, प्रॉमिस है तुमसे, मैं जिंदगी गिरवी रख सकता हूं, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की।

11:29 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इस तरह करें अपने प्यार से वादा

बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा, तू जहां जाएगा मैं वहां-वहां आऊंगा, साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन मैं अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊंगा।

11:07 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए बधाई संदेश हिंदी में: promise day wishes in hindi

10:46 (IST) 11 Feb 2026

इन संदेशों के जरिए कहें Happy Promise Day

10:11 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर दिल को छू जाएंगी ऐसी शायरी: heart touching love promise quotes in hindi

लम्हें ये सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी बात हो ना हो, दोस्ती रहेगी हमेशा दिल में, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो ना हो।

09:27 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इन संदेशों के जरिए करें पार्टनर को विश

08:42 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इन संदेशों के जरिए करें पार्टनर को विश

08:03 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए शुभकामना संदेश

बड़ी दुआ से मिला कोई तुम जैसा है, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब जैसा है, वादा है बेपनाह प्यार करेंगे तुम्हें हर लम्हा, क्योंकि पहली बार मिला कोई अपना जैसा है।

07:38 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इन संदेशों के जरिए करें पार्टनर को विश Promise Day Shayari in Hindi

अगर आपने मुझे लाखों में चुना है, तो मेरा भी वादा है आपसे, करोड़ों की भीड़ में खोने नहीं दूंगा आपको।

07:01 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इस तरह करें प्यार का इजहार

हर पल प्यार का इरादा है आपसे, अपनापन ही कुछ इतना ज्यादा है आपसे, न सोचेंगे सिर्फ उम्र भर के लिए, कयामत तक साथ निभाएंगे ये वादा है आपसे।

06:14 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे शायरी इन हिंदी

बातों-बातों में दिल ले जाते हो, देखते हो इस तरह जान ले जाते हो, अदाओं से अपने इस दिल को धड़काते हो, लेकर बाहों में सारा जहां भुलाते हो।

05:10 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर भेजें इस तरह की शायरी

04:08 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर दिल को छू जाएंगी ऐसी शायरी: heart touching love promise quotes in hindi

हर पल तुम्हें प्यार करेंगे ये इरादा है, कयामत तक रहेगा हमारा साथ ये वादा है।

03:18 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए प्यारे संदेश

वादा है तुझे दिल से जुदा कभी होने नहीं देंगे, हाथ हमारा कभी छोड़ने नहीं देंगे, तेरी मुस्कान ही इतनी प्यारी है कि हम मर भी जाएं पर तुझे रोने नहीं देंगे।

02:04 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इस तरह करें अपने प्यार से वादा

01:19 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए शुभकामना संदेश

अपने से कभी जुदा, नहीं होने दूंगा, हर दिन प्यार से भरा होगा, प्यार ही प्यार होगा, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक।

00:16 (IST) 11 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इस संदेशों के जरिए कहें Happy Promise Day

23:37 (IST) 10 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इन संदेशों के जरिए करें पार्टनर को विश

इस प्रॉमिस डे तुम मुझसे करो वादा, हम कभी नहीं होंगे जुदा, जैसा आज है हमारे बीच प्यार, वैसा ही हमेशा बना रहेगा साथ।

22:17 (IST) 10 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर भेजें इस तरह की शायरी

21:27 (IST) 10 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिएप प्यारे संदेश

प्रॉमिस डे पर मेरा तुझसे है वादा, इस जिंदगीभर मुझे बस तुझे है चाहना, वादा है तुमसे सनम, जब तक रहेगा साथ, ये प्यार न होगा कम।

20:43 (IST) 10 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर दिल को छू जाएंगी ऐसी शायरी: heart touching love promise quotes in hindi

20:11 (IST) 10 Feb 2026

प्रॉमिस डे के लिए बधाई संदेश हिंदी में: promise day wishes in hindi

किसी एक से प्यार करो इतना कि किसी और से प्यार करने की गुंजाइश ना रहे, वह आपको देख कर एक बार मुस्कुराए और जिंदगी से दूसरी ख्वाहिश ना रहे।

19:43 (IST) 10 Feb 2026

प्रॉमिस डे पर इस तरह करें प्यार का इजहार

