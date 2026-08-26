Onam 2026 Wish: भारत के अलग-अलग राज्यों में मनाए जाने वाले पर्व वहां की परंपराओं और लोक-संस्कृति की खूबसूरत झलक दिखाते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख त्योहार है ओणम, जिसे खासतौर पर केरल में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि केरल की संस्कृति, परंपरा, फसल और सामूहिक खुशियों का भी प्रतीक माना जाता है।

इस साल 10 दिवसीय ओणम उत्सव की शुरुआत 16 अगस्त 2026 से हुई थी। आज यानी 26 अगस्त 2026 बुधवार को इसका महत्वपूर्ण दिन थिरुवोणम मनाया जा रहा है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम चिंगम महीने में आता है और इसे नई शुरुआत, समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है।

ओणम के खास मौके पर अपनों के साथ खुशियां बांटें और उन्हें दिल से शुभकामनाएं दें। अगर आप भी परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को इस ओणम पर कुछ खास अंदाज में विश करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत ओणम संदेश, शुभकामनाएं आपके काम आएंगी।

क्यों खास है थिरुवोणम?

ओणम से जुड़ी सबसे लोकप्रिय मान्यता राजा महाबली की है। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में प्रजा बेहद खुशहाल थी और हर तरफ समानता और समृद्धि थी। मान्यता है कि थिरुवोणम के दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। इसी वजह से लोग इस दिन अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं, सजावट करते हैं और परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं।

पूक्कलम से सजते हैं घर

ओणम की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक पुक्कलम है। इसमें घर के आंगन में अलग-अलग रंगों के फूलों से फूलों की रंगोली बनाई जाती है। ओणम के 10 दिनों में पुक्कलम का आकार और डिजाइन धीरे-धीरे बढ़ता जाता है।

केले के पत्ते पर परोसी जाती है ओणम सद्या

ओणम के मौके पर बनने वाला पारंपरिक भोजन ओणम सद्या भी इस पर्व की खास पहचान है। इसमें कई तरह के शाकाहारी व्यंजन तैयार किए जाते हैं और इन्हें पारंपरिक तरीके से केले के पत्ते पर परोसा जाता है।

ओणम के लिए शुभकामना संदेश

खुशियों के फूल खिलें, जीवन में समृद्धि आए। आपको और आपके परिवार को हैप्पी ओणम 2026!

पूक्कलम के रंग आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर दें। शुभ ओणम!

अपनों का साथ, खुशियों की सौगात और समृद्धि से भरा हो आपका हर दिन। हैप्पी ओणम!

इस ओणम हर घर में खुशियां और हर दिल में प्यार बना रहे। ओणम की ढेरों शुभकामनाएं!

नई उम्मीदों और नई खुशियों के साथ आपके जीवन में आए ओणम। हैप्पी ओणम 2026!

फूलों की खुशबू आपके घर-आंगन को महकाए, खुशियों की रंगोली हर दिन नई मुस्कान सजाए। इस ओणम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हैप्पी ओणम!

इस ओणम राजा महाबली के आगमन की खुशियां आपके परिवार में प्रेम और अपनापन लेकर आएं। आपका हर दिन नई उम्मीद और खुशियों से भरा रहे। ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं!

पूक्कलम के रंगों की तरह आपका जीवन भी खूबसूरत रंगों से भर जाए और ओणम सद्या की मिठास की तरह रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहे। आपको और आपके परिवार को हैप्पी ओणम!

नई फसल की खुशहाली, फूलों की खूबसूरती और अपनों का साथ—यही ओणम की असली खुशी है। कामना है कि आपके जीवन में ये खुशियां हमेशा बनी रहें। शुभ ओणम!

इस ओणम आपके घर का आंगन फूलों से, दिल खुशियों से और जीवन नई उम्मीदों से भर जाए। आपको और आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं।

ओणम का त्योहार आपके जीवन से हर चिंता दूर करे और खुशियों के नए दरवाजे खोले। अपनों का प्यार और साथ हमेशा आपके साथ रहे। हैप्पी ओणम 2026!

रिश्तों में प्यार बढ़े, घर में खुशहाली आए और हर नई शुरुआत सफलता लेकर आए। इसी खूबसूरत कामना के साथ आपको ओणम की ढेरों शुभकामनाएं।

फूलों की रंगोली से सजे आंगन और अपनों के साथ से सजे पल, यही तो ओणम की खूबसूरती है। आपका यह त्योहार भी ऐसी ही खूबसूरत यादों से भर जाए। हैप्पी ओणम!