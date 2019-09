Happy Onam wishes, images 2019: यह उन शक्तिशाली राजा महाबली का स्वागत करने का समय है जो हर साल ओणम के अवसर पर अपने लोगों से मिलते हैं। ओणम खुशी, उत्सव, प्रेम, शांति और विनम्रता का त्योहार है- महाबली के राज्य की सभी विशेषताएं। ओणम का त्योहार महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। इसके अलावा इस त्योहार को फसलों की कटाई से भी जोड़कर देखा जाता है।

ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम में आता है। चिंगम को कोल्ला वर्षम भी कहा जाता है। यह 10 दिन का लंबा त्योहार होता है। इस दिन मेला लगता है, घरों में अच्छे-अच्छे पकवान बनते हैं और लोग खरीदारी करते हैं। इसके अलावा हर घर के दरवाजों को फूलों से सजाया जाता है। यह दक्षिण भारत खासकर केरल का एक मुख्य त्योहार है।

इस खास मौके पर आप अपनों को मैसेज, कोट्स, स्टेटस और ग्रीटिंग्स भेजकर विश कर सकते हैं और उन्हें इस खास दिन के असल महत्व को बता सकते हैं।

1. मोहब्बत के रंग तुम पर बरसा देंगे आज,

अपने प्यार की बौछार से तुम्हें भीगा देंगे आज,

तुम पर बस निशान हमारे ही दिखेंगे,

कुछ इस तरह रंग तुम्हे लगा देंगे आज।।

ओणम की हार्दिक शुभकामाएं

2. बुराई की हार,

खुशियों का त्योहार प्यार की बौछार,

मिठाइयों की बहार।

ओणम के इस शुभ अवसर पर,

आप सभी को मिले खुशियां अपार।।

3. No greeting card 2 give.

No sweet flowers 2 send.

No cute graphics 2 forward.

Just a loving HEART of mine saying Happy ONAM wishes

4. ओणम के साथ ही आपके जीवन में नई रोशनी आए, उन्नति के नये रास्ते खुले,

खुशियां सदा के लिए आपके जीवन में बस जाए,

आपको और आपके परिवार को ओणम की ढेरों शुभकामनाएं

5. It’s Onam!

So, let’s celebrate the spirit of the harvest festival in all its splendour. Decorate your house with pookalams, listen to the melodious Onappattus and enjoy the auspicious festival of Onam!

6. Once more Onam is coming to remind us Maveli’s golden rule. Let me take the pleasure to wish you and your family a very happy Onam festival!

7. ओणम का यह त्योहार आपके लिए सुख,

समृद्धि और ऐश्वर्य लेकर आए…

ओणम की शुभकामनाएं 2019

8. May this ONAM bring you

the most brightest and choicest happiness

and love you have ever Wished for.

Wishing you a very HAPPY ONAM