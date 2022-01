Happy New Year 2022: Wishes, Messages, Images, Quotes, Pics, Facebook And WhatsApp Status: नए साल में अपनों को दें कुछ तरह से शुभकामनाएं, यहां से देखें मैसेज और कोट्स

Live

Happy New Year 2022: Wishes, Messages, Images, Quotes, Pics, Facebook And WhatsApp Status: अपनों को नए साल की शुभकामनाओं के साथ कुछ न्यू ईयर मैसेज के बारे में, जिन्हें आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर सकते हैं।

Happy New Year 2022 Best Messages, Quotes, Wishes and Images to share on New Year: नए साल का जश्न लोग अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ बाहर जाकर मनाते हैं। किसी को किसी पार्टी में इनवाइट मिलता है तो कुछ अपने प्रियजनों के साथ घर में रहना पसंद करते हैं। बहुत से लोग दूसरों को उपहार देने के लिए कई उपहार, शैंपेन और सामान लाते हैं। दूसरों को शुभकामनाओं और संदेशों के साथ बधाई देना भी नए साल का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

छुट्टियों का यह मौसम आपको अपने प्रियजनों के बीच एकता और खुशी की एक झलक देता है। नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आये हैं हिंदी में शुभकामनाओं और शायरियों का एक बेहतरीन संग्रह। जिनकी सहायता से आप अपने प्रियजनों को नये साल की ढेरों बधाइयां दे सकते हैं और नया साल हर्षोउल्लास के साथ मना सकते हैं।

हर सुबह आपकी उम्मीद जगायें,

हर दोपहर विश्वास दिलाये,

हर शाम खुशिया लाये,

और हर रात सुकून से भरी हो।

Happy New Year 2022

बीत गया जो साल भूल जाएं

नए साल को हंस कर गले लगाएं,

करते है हम रब से दुआ सिर झुका के,

इस साल आपके सारे सपने पूरे हो जाएं।

नए साल 2022 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं

(फोटो- पिक्साबे)

चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,

दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात,

आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात,

मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार।

हैप्पी न्यू ईयर 2022

मुबारक हो तुम्हे नववर्ष का प्रथम महीना,

चमको तुम जैसे फागुन का महीना,

पतझर न आये तेरी जिन्दगी में,

यही हैं दोस्त अपनी तमन्ना

Happy New Year 2022