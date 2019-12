Happy New Year 2020 Hindi Shayari, Wishes Images, Quotes, Status, Messages, Photo: रोमन युग के अनुसार, मार्च ने इस कैलेंडर की शुरुआत की है। लाइव साइंस ने पहले बताया, फिर, 46BC में, जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर बनाया, जिसने आज मनाया जाने वाला नया साल निर्धारित किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर को ऋतुओं के संबंध में भटकने से रोकने का एक प्रयास था। 1 जनवरी को नए साल का जश्न लोगों के बीच एक नया फेनोमेना है। माना जाता है कि नए साल के जश्न की शुरुआती रिकॉर्डिंग मेसोपोटामिया, सी में हुई थी। 2000 बी.सी. और मार्च के मध्य में, वर्चस्व विषुव के समय के आसपास मनाया गया था।

न्यू ईयर को लोग बड़ें धूम-धाम से सेलिब्रेट करते हैं और पूरी खुशी से नए साल का स्वागत करते हैं। अलग-अलग शहरों और देशों में इसका जश्न लोग अपने अनुसार मनाते हैं। इसके अलावा पार्टी की तैयारी कई दिनों पहले से ही होने लगती है। न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने और इसकी खुशी बांटने के लिए लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज, शायरी, कोट्स और फोटोज शेयर करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं।

1. ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा हैं,

ये साल अगर हमको हमसे मिलवा जाए तो अच्छा हैं।

चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए

ये साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा हैं।

हैप्पी न्यू ईयर

2. शाखों पर सजता नये पत्तों का श्रृंगार,

मीठे पकवानों की होती चारो तरफ बहार।

मीठी बोली से करते, सब एक दूजे का दीदार

खुशियों के साथ चलो मनाये नव वर्ष इस बार।

हैप्पी न्यू ईयर 2020 सबसे पहले

3. एक खूबसूरती, एक ताज़गी,

एक सपना, एक सच्चाई

एक कल्पना, एक एहसास।

एक आस्था, एक विश्वास

यही हैं एक अच्छे साल की शुरुआत।

हैप्पी न्यू ईयर 2020

4. “For last year’s words belong to last year’s language

And next year’s words await another voice.”

Happy New Year 2020

5. आई हैं बहारे, नाचे हम और तुम,

पास आये खुशियाँ और दूर जाए ग़म।

चारो तरफ नव बरस की खुशियाँ हैं छाई

नव वर्ष 2020 की बहुत बहुत बधाई।

6. गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया हैं,

गगन के पाँव से घुंघरू चुरा के लाया हैं।

थिरकते कदमो से आया हैं आज नया साल

जो की तुम्हारे वास्ते खुशियाँ चुरा के लाया हैं।

नए साल 2020 की शुभकामनाएं

7. नये बरस की पहली घड़ी हैं,

उम्मीद की नाव किनारे आने लगी हैं,

मन से एक दुआ निकली हैं,

यह धरती जो हम को मिली हैं।

या रब अब तो रहमत का साया कर दे,

के ये धूप में बहोत जली हैं।

नए साल 2020 की शुभकामनाएं

8. “We will open the book. Its pages are blank.

We are going to put words on them ourselves.

The book is called Opportunity and its

first chapter is New Year’s Day.”

Happy New Year

