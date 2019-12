Happy New Year 2020 Party Destinations, Places: नया साल आने की खुशी हर किसी के अंदर दिखाई देता है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने का हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग घर में केक काटकर और पार्टी कर के सेलिब्रेट करते हैं, तो वहीं कई ऐसे भी होते हैं जो बाहर पार्टी करने क्लब में जाते हैं। वैसे तो इस साल दिल्ली में काफी ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर की उत्सुकता कम नहीं हुई होगी। हर कोई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में अलग-अलग जगह की तलाश कर रहे होंगे और पहले से ही बुकिंग भी शुरु की दिए होंगे। आइए जानते हैं दिल्ली के वो बेहतरीन प्लेस जहां आप न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं।

1. New Year Eve 2020 कार्निवल बॉलीवुड डांस पार्टी(Carnival Bollywood Dance Party): इस साल आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करने इस कार्निवल पार्टी में जा सकते हैं। यह जगह हर किसी के लिए है, चाहे वह बच्चे हो या बड़े। म्यूजिक और फूड हर कुछ आपको बेहतर मिलेगी।

समय: 8:00 PM 31 Dec to 1.00 AM 1 Jan

प्राइस: Packages starting from INR 2499

लोकेशन: DLF Mall Of India DLF Mall Of India, Sector 18, Noida

2. उत्सव फार्महाउस(Utsav Farmhouse): न्यू ईयर पार्टी के लिए यह जगह भी काफी अच्छी रहेगी। ठंड महसूस ना हो इसलिए यहां बॉनफायर का इंतजाम भी होगा, साथ में डीजे और डांस की भी व्यवस्था होगी।

समय: 7:00 PM onwards, 31 Dec

प्राइस: Packages starting from INR 1500

लोकेशन: Utsav vatika, Bawana Road, Rohini Sector 16, Delhi

3. फ्लेवर पाइरेट्स(Flavor Pirates): यदि आप पुलसाइड पार्टी करने की सोच रहे हैं तो फ्लेवर पाइरेट्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

समय: 8:00 PM , 31 Dec to 12.00 AM, 1 Jan

प्राइस: stag entry – INR 3000 and couple entry – INR 4500

लोकेशन: Flavor Pirates, Noida

4. द अशोक होटल(The Ashok Hotel): न्यू ईयर पार्टी के लिए आप दिल्ली के अशोक होटल में भी जा सकते हैं। फूड्स, ड्रिंक्स, डांस और डीजे सब कुछ मौजूद होगा।

समय: 9:00 PM , 31 Dec to 1.00 AM, 1 Jan

प्राइस: Stag male – INR 9500, female – INR 7500 and couple entry – INR 15000

लोकेशन: Hotel Ashoka, Chanakyapuri, Delhi

5. द हॉन्ग कॉन्ग क्लब(The Hong Kong Club): 2020 की पार्टी के लिए आप इस क्लब में भी जा सकते हैं। वहां आपको फूड्स और ड्रिंक्स मिलेंगे। साथ ही डांस फ्लोर भी होगा।

समय: 6:00 PM onwards, 31 Dec

प्राइस: Packages starts from 12500 onwards

लोकेशन: The Hong Kong Club Entrance, Aerocity, Delhi

