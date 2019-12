Happy New Year 2020 Advance Wishes Images, Status, Quotes, Whatsapp Messages, Photos, Pics: अधिकांश लोग नए साल का उत्सव 31 दिसंबर (नए साल की पूर्व संध्या), ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतिम दिन से शुरू होता है, और 1 जनवरी (नए साल का दिन) तक जारी रहता है। आम परंपराओं में शामिल होते हैं पार्टियां, विशेष नववर्ष के भोजन, नए साल के लिए संकल्प करना और आतिशबाजी का प्रदर्शन देखना। हर साल 1 जनवरी को, दुनिया भर के कई देश नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। प्राचीनतम बेबीलॉन में लगभग 4,000 साल पहले नए साल की उत्सव की तारीख दर्ज की गई थी, और धर्म और पौराणिक कथाओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था।

साल के अंतिम दिन को सेलिब्रेट करने का हर किसी का अपना अलग-अलग तरीका होता है। कुछ लोग इसे अपनों के साथ मिलकर मनाते हैं, तो कुछ दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनों के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं नए साल की शुरुआत की शुभकामनाएं देने के लिए लोग एडवांस में ही अपनों से मैसेज और कोट्स शेयर करने लगते हैं। इसके अलावा कार्ड्स भी भेजते हैं।

1. नए रंग हों नयी उमंगें आंखों में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नयी बहारें लेकर आये जीवन में मधुमास नया

नए वर्ष की Advance में शुभकामनाएं

2. जैसे जैसे नया साल खिलता जाए

आशा है आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती जाए

नए साल की एडवांस में ढेरों शुभकामनाएं

3. हर साल आता है

हर साल जाता है

इस साल आपको

वो सब मिले

जो आपका दिल चाहता है

नए साल की Advance में शुभकामनाएं

4. आपके सारे गम खुशियों में तोल दूं

अपने सारे राज आपके सामने खोल दूं

कोई मुझसे पहले न बोल दे

इसलिए सोचा क्यों न आज ही

आपको हैप्पी न्यू इयर बोल दूं

6. “For last year’s words belong to last year’s language

And next year’s words await another voice.”

Happy New Year 2020

7. एक खूबसूरती, एक ताज़गी,

एक सपना, एक सच्चाई

एक कल्पना, एक एहसास।

एक आस्था, एक विश्वास

यही हैं एक अच्छे साल की शुरुआत।

हैप्पी न्यू ईयर 2020