Happy New Year 2020 Advance Wishes Images, Whatsapp Status, Quotes, Shayari, Messages, Photos, Pics: क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी को ही न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बता दें कि आज से लगभग 4,000 साल पहले पहले बेबीलोन नाम के जगह पर न्यू ईयर मनाया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत रोमन कैलेंडर से हुई है। इस पारंपरिक रोमन कैलेंडर का नया वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है, लेकिन रोमन के प्रसिद्ध सम्राट जूलियस सीजर ने 46 वर्ष ईसा पूर्व में इस कैलेंडर में परिवर्तन किया था। इसमें उन्होंने जुलाई का महीना और इसके बाद अपने भतीजे के नाम पर अगस्त का महीना जोड़ दिया। दुनियाभर में तब से लेकर आज तक नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है।

हिन्दू धर्म के लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मा भगवान ने 1 जनवरी के दिन ही सृष्टि की रचना की थी और यही कारण है कि इस दिन से नए साल के रुप में सेलिब्रेट किया जाता है। दुनियाभर में इस दिन को लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं। कई दिन पहले से ही पार्टी का प्लान करने लगते हैं। इसके अलावा लोग न्यू ईयर कार्ड्स, मैसेज और कोट्स भेजकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को विश करते हैं।

1. हम दुआ करते हैं कि इस नये साल कि हर सुबह आपकी उम्मीद जगाए,

हर दोपहर विश्वास दिलाए,

हर शाम खुशियां लाए,

और हर रात सुकून से भरी हो।।

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

2. सूरज की तरह चमकती

रहे आपकी जिंदगी और

सितारों की तरह झिलमिलाए

आपका आंगन,

इन्हीं दुआओं के साथ आपको

नये साल की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं

3. नए साल की सुबह के साथ,

आपकी जिंदगी भी उजालों

से भर जाये यही दुआ करेंगे,

नया वर्ष आपको और आपके परिवार को मुबारक हो

4. नए साल का करो स्वागत,

पिछले गिले सिकवे भुलाकर हम चलें एक नई राह पर,

इसी दुआ के साथ नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं

5. भूल जाओ बीते हुए कल को,

दिल में बसा लो आने वाले पल को,

खुशियां लेकर आएगा आने वाला कल,

नए साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं

6. आपको आशीर्वाद मिले गणेश से,

विद्या मिले सरस्वती जी से,

दौलत मिले लक्ष्मी जी से,

खुशियां मिले रब से,

प्यार मिले सब से, यही दुआ है दिल से।।

Happy New Year

7. हम आपके दिल में रहते हैं,

आपके सारे दर्द सहते हैं,

कोई हम से पहले wish ना कर दे आपको,

इसीलिए सबसे पहले Happy New Year 2020 कहते हैं

8. नया साल आया बनके उजाला,

खुल जाए आप की किस्मत का ताला,

हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाला,

चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डालें।।

हैप्पी न्यू ईयर 2020

9. तेरी दुनिया में कोई गम न हो,

तेरी खुशियां कभी कम न हों,

ऐ खुदा मेरे दोस्तों को इस नये साल ऐसी GF दे,

जो सन्नी लियोनी से कम न हो।।

हैप्पी न्यू ईयर 2020

10. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है…

मुबारक हो आपको नया साल,

हमने अडवांस में यह पैगाम भेजा है।

हैप्पी न्यू इयर

11. आप जहां जाएं वहां से करें Fly All Tear,

सब लोग आपको ही माने अपना Dear,

आपकी हर राह हो Always Clear,

और ऊपर वाला दे आपको एक झक्कास New Year,

Happy New Year 2020