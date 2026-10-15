Happy Navratri 2026 Day 5 Maa Skandamata Wishes, Images, Messages, Status: शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाती है। मां स्कंदमाता को ममता, प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों को मां की भक्ति से जुड़े शुभकामना संदेश भेजकर नवरात्रि की बधाई दे सकते हैं। यहां देखें मां स्कंदमाता के सुंदर शुभकामना संदेश, जिन्हें आप WhatsApp और सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।

मां स्कंदमाता के शुभकामना संदेश | Maa Skandamata Wishes

शेर पर सवार होकर मां स्कंदमाता आएं,

अपने भक्तों के जीवन में खुशियों के फूल खिलाएं।

हर घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास हो,

आपके जीवन पर मां का आशीर्वाद सदा खास हो।

नवरात्रि के पांचवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां स्कंदमाता की कृपा से हर मुश्किल आसान हो,

आपके मन में श्रद्धा और दिल में विश्वास हो।

जीवन में खुशियों की कभी कमी न आए,

मां का आशीर्वाद हर पल आपके साथ आए।

जय माता दी! शुभ नवरात्रि!

मां स्कंदमाता आपके जीवन से दुखों को दूर करें,

आपके परिवार पर अपनी ममता बरसाएं।

हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना सफल हो,

आपके घर-आंगन में खुशियों का आगमन हो।

पंचम नवरात्रि की मंगलकामनाएं!

मां के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाएं,

उनका आशीर्वाद पाकर जीवन को खुशहाल बनाएं।

मन में भक्ति और चेहरे पर मुस्कान रहे,

आपके परिवार पर मां की कृपा बनी रहे।

जय मां स्कंदमाता!

मां स्कंदमाता का आशीर्वाद आपके जीवन में उजाला लाए,

हर नया दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लाए।

चिंताएं दूर हों और मन को सुकून मिले,

आपको हर कदम पर सफलता और अपनों का प्यार मिले।

शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं!

मां की ममता से महके आपका संसार,

जीवन में बना रहे अपनों का प्यार।

हर सुबह उम्मीद और हर शाम सुकून लाए,

मां स्कंदमाता का आशीर्वाद आपका जीवन महकाए।

शुभ पंचम नवरात्रि!

मां स्कंदमाता के दरबार में झुकाएं शीश,

उनकी भक्ति से मन को मिले नई सीख।

जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली आए,

मां का आशीर्वाद हर संकट से बचाए।

जय मां स्कंदमाता!

मां स्कंदमाता आपके घर में सुख-समृद्धि लाएं,

रिश्तों में प्रेम और जीवन में खुशियां बढ़ाएं।

आपके हर अच्छे काम में सफलता मिले,

मन को भक्ति और जीवन को नई दिशा मिले।

नवरात्रि के पांचवें दिन की ढेरों शुभकामनाएं!

भक्ति की ज्योति मन में जलती रहे,

मां की कृपा से हर राह संवरती रहे।

आपके जीवन में खुशियों की बहार आए,

हर दिन मां स्कंदमाता का आशीर्वाद मिलता जाए।

जय माता दी!

मां स्कंदमाता के पावन चरणों में यही अरदास है,

आपके जीवन में खुशियों का वास हो।

दूर रहें परेशानियां, पूरी हों मन की आशाएं,

मां की कृपा से हर दिन मंगलमय बन जाए।

शुभ शारदीय नवरात्रि!

मां स्कंदमाता आपके मन में साहस और विश्वास जगाएं,

आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते बनाएं।

हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति मिले,

आपके परिवार को सुख और शांति का आशीर्वाद मिले।

पंचम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां की भक्ति में बीते आपका हर पल,

खुशियों से भरा रहे आपका आने वाला कल।

मां स्कंदमाता की कृपा आप पर बरसती रहे,

आपके घर में प्रेम और समृद्धि बसती रहे।

जय मां स्कंदमाता!

मां स्कंदमाता के आशीर्वाद से जीवन में बहार हो,

आपके घर में खुशियां और दिल में सच्चा प्यार हो।

हर अधूरी इच्छा को नई उड़ान मिले,

आपको जीवन में सुख और सम्मान मिले।

नवरात्रि के पांचवें दिन की शुभकामनाएं!

मां स्कंदमाता की महिमा सबसे न्यारी,

उनकी कृपा से खुशियां आएं बारी-बारी।

आपके जीवन में कभी उम्मीद कम न हो,

आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान कम न हो।

जय मां स्कंदमाता! शुभ नवरात्रि!

मां की ममता का साया आप पर बना रहे,

मन में भक्ति का दीप हमेशा जला रहे।

आपके जीवन में सुख-शांति का वास हो,

हर दिन मां स्कंदमाता का आशीर्वाद आपके पास हो।

शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!