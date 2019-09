Happy Navratri 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpaper, SMS, Messages, Photos: इस साल नवरात्रि 29 सितंबर से शुरू हो रही है। नवरात्रि नौ दिनों का त्योहार है, जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। यह सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। चैत्र नवरात्रि का त्योहार प्रागैतिहासिक काल में भी माता शक्ति दुर्गा की पूजा के रूप में अपने सबसे प्रारंभिक रूप में आयोजित किया गया था। मानव जीवन में मां दुर्गा शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए, हिन्दू नौ दिनों और नौ रातों तक मां दुर्गा और उनके सभी स्त्री-दिव्य पहलुओं की पूजा करते हैं। इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को ये वाट्सएप और फेसबुक मैसेज भेजकर विश कर सकते हैं और उन्हें इस पर्व के महत्व को बता सकते हैं।

1. शेरों वाली मैया के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं,

जो भी दर पर आते है, शरण में लिए जाते हैं।।

शुभ नवरात्र 2019

2. सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं उस मां के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।।

शुभ नवरात्र 2019

3. सजा दरबार है और एक ज्योति जगमगाई है,

नसीब जागेगा उन जागरण करने वालो का,

वो देखो मंदिर में मेरी माता मुस्कराई है।।

शुभ नवरात्र 2019

4. हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई,

होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गईं,

होगी अब मन की हर मुराद पूरी,

भरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई।।

शुभ नवरात्र 2019

5. May this Navratri brighten up your life With joy, wealth, and good health.

Happy Navratri 2019

6. जगत पालनहार है मां,

मुक्ति का धाम है मां,

हमारी भक्ति का आधार है मां,

सबकी रक्षा की अवतार है मां।।

शुभ नवरात्र 2019

7. May the nine divine days illuminate your life for ever..

Happy Navratra 2019