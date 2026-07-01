Doctors Day Wishes 2026: डॉक्टर्स को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। सफेद कोट पहनने वाला हर डॉक्टर केवल दवाइयों से इलाज नहीं करता, बल्कि कई बार अपने भरोसे, धैर्य और सही सलाह से मरीज को जीने की नई उम्मीद भी देता है। ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक, डॉक्टर हर दिन अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास करते हैं। भारत में पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1991 से हुई थी।

एक जुलाई को ही डॉक्टर दिवस मनाने की एक खास वजह यह भी है कि आज ही के दिन महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन भी होता है। 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। तभी से चिकित्सकों की निस्वार्थ सेवाओं को सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस (National Doctors’ Day) मनाया जाता है।

यह उन डॉक्टरों को सम्मान देने का अच्छा अवसर है जब हम उन्हें उनकी मानव सेवा के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। इस दिन आप भी चिकित्सको को शुभकामनाएं संदेश भेजकर ‘Thank You Doctor’ कह सकते हैं।

डॉक्टर की असली पहचान उसकी डिग्री नहीं, बल्कि मरीज की मुस्कान होती है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जहां उम्मीदें कमजोर पड़ जाती हैं, वहां एक डॉक्टर का विश्वास नई ताकत बन जाता है। हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे

हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

कुछ लोग जिंदगी जीते हैं, लेकिन डॉक्टर हर दिन किसी की जिंदगी बचाने के लिए जीते हैं। Happy Doctor’s Day

स्टेथोस्कोप सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि अनगिनत धड़कनों की जिम्मेदारी है। हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे

डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर सफेद कोट के पीछे अनगिनत जागी हुई रातें और हजारों जिम्मेदारियां छिपी होती हैं। Happy Doctor’s Day

डॉक्टर केवल शरीर का इलाज नहीं करते, वे टूटे हुए हौसलों को भी संभालते हैं। हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे

एक अच्छा डॉक्टर बीमारी नहीं, इंसान को देखता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

जब दुनिया सो रही होती है, तब भी कई डॉक्टर किसी अनजान मरीज की जिंदगी बचाने में जुटे होते हैं। Happy Doctor’s Day

सेवा, संवेदना और विज्ञान- इन्हीं तीन शब्दों से एक सच्चे डॉक्टर की पहचान बनती है। हैप्पी नेशनल डॉक्टर्स डे

डॉक्टर का हर दिन किसी के लिए नई जिंदगी लिखने की कोशिश होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।