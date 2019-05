Happy Mother’s Day 2019 Wishes Images, Wallpapers, Quotes, SMS, Messages, Status, Photos, Pics: इस साल मदर्स डे 12 मई 2019 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ना सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में इस दिन को लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अलग-अलग जगह लोग इसे अलग-अलग तरीकों से मनाते हैं। इस दिन को बच्चे अपनी मां के लिए खास बनाने के लिए कुछ भी करते हैं। सबसे जरूरी चीज जो एक मां चाहती है वो है समय, इसलिए बच्चे अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर इस दिन को खास बनाते हैं। कई बच्चे अपनी नौकरी और पढ़ाई की वजह से अपनी मां से दूर रहते हैं। वैसे में वह मैसेज और कोट्स के जरिए अपनी मां को विश करते हैं और इस दिन को उनके लिए खास बनाते हैं। साथ में फेसबुक मैसेज और स्टेटस के जरिए भी अपनी मां को विश किया जा सकता है।

हर इंसान के ज़िन्दगी में वह सबसे ख़ास होती है,

दूर होते हुए भी वह दिल के पास होती है,

जिसके सामने मौत भी अपना सर झुका दे,

वह और कोई नहीं बस माँ होती है।।

Happy Mother’s Day 2019

वो मेरी माँ है त्रिलोक उस की मुठ्ठी में हैं

मरजाना भी कहती है तो मेरी उम्र बढ़ जाती है।।

Happy Mother’s Day 2019

Home is home because of you. Miss you a lot, mom.

Come back soon.

Happy Mother’s Day 2019

Of all the moms in all the world, nothing brings me more happiness than to know you’re mine.

Happy Mother’s Day 2019

जब हमें बोलना भी नही आता था,

तब भी हमारी हर एक बात समझ जाती थी माँ.

और आज जब हम बोलना सीख गये,

तो बात-बात पर बोलते हैं, “छोड़ो आप नहीं समझोगे माँ”।।

Happy Mother’s Day 2019

बच्चों को खिलाकर जब सुलादेती है माँ ,

तब जाकर थोड़ा सा सुकोन पाती है माँ।।

Happy Mother’s Day 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App