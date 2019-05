Happy International Mother’s Day 2019 Wishes Images, SMS, Messages, Status, Photos, Quotes: इस साल मदर्स डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा। हर साल इस दिन को लोग मई महीने के दूसरे रविवार को मनाते हैं। यह दिन हर बच्चे के लिए खास होता है क्योंकि इस दिन वग अपनी मां को स्पेशल फील करवाते हैं। आजकल लोग व्यस्त हैं जिसके कारण बच्चों को अपनी मां के लिए समय नहीं मिल पाता है। यह भी एक कारण कि सब इस दिन का इंतजार करते हैं। मदर्स डे के मौके पर सारे बच्चे अपनी मांओं के लिए अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं। कुछ केक और मिठाइयों से अपनी मां का मुंह मीठा करते हैं। ता वहीं कुछ अपनी मां के साथ समय बिताते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी मां से दूर रहते हैं। वैसे में वह उन्हें अच्छे-अच्छे कोट्स, मैसेज और वॉलपेपर भेजकर विश करते हैं।

हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है,

हम अब तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है

अभी ज़िन्दा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा,

मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है।।

Happy Mothers Day 2019

माँ तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ

थक गया हूँ, मुझे अपने आँचल मैं सुलाओ

उंगलियाँ अपनी फेर कर बालों मैं मेरे

एक बार फिर से बचपन की लोरियाँ सुनाओ।।

Your loving nature and your delicate words,

Will always flow through me like a gentle flower.

Make sure this day is your day,

And rule with pure enjoyment and pure love!

मां से रिश्ता ऐसा बनाया जाए,

जिसको निगाहों में बिठाया जाए,

रहे उसका मेरा रिश्ता कुछ ऐसा

वो अगर उदास हो तो

हमसे भी मुस्काराया न जाए।।

मां की ममता कौन भूलाए,

कौन भूला सकता है वो प्यार,

किस तरह बताएं कैसे जी रहे हैं हम,

तू तो बैठी परदेस में,

गले तुझे कैसे लगाएं।

लेकिन भेज रहा है प्यार इस मैसेज में,

तेरा बेटा मेरी मां।।

मंजिल दूर और सफर बहुत है,

छोटी सी जिदंगी की फिक्र बहुत है,

मार डालती ये दुनिया कब का हमें,

लेकिन मेरी मां की दुआओं में असर बहुत है।।

