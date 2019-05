Happy Mother’s Day 2019 Wishes Quotes, Status, Messages: कितनी खास हैं आपकी मां, ये कोट्स, ग्रीटिंग्स और मैसेज भेजकर कराएं अहसास

Happy Mother’s Day 2019 Wishes Quotes, Images, Messages, Status, Photos, Pics: मदर्स डे हर बच्चे के लिए एक खास दिन होता है। इस दिन हर बच्चा अपनी मां को बताता है कि वह उनसे कितना प्यार करता है। वैसे तो मां को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना का कोई एक दिन नहीं होता है, लेकिन भागदौड़ की जिंदगी होने के कारण समय नहीं मिल पाता है। इसलिए मदर्स डे पर बच्चे अपनी मां को खास महसूस करवाते हैं। यदि आप अपनी मां से दूर हैं तो आप उन्हें ग्रीटिंग्स, कोट्स, मैसेज और फोटोज भेजकर विश कर सकते हैं। इन मैसेजेज के जरिए आप अपनी मां को बता सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनका ना होना आपके लिए कितनी बड़ी बात है।

चलती फिरती हुई आँखों से अज़ाँ देखी है

मैं ने जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है।।

Happy Mother’s Day 2019

इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है

माँ बहुत ग़ुस्से में होती है तो रो देती है।।

Happy Mother’s Day 2019

I take this opportunity to thank you for your

Immeasurable contribution to my life.

Thank you Mom! And wish you a

Happy Mother’s Day 2019

बस एक करवट ज्यादा ले लू किसी रोज सोते वक्त,

मॉ..!!! आज भी आकर पूछ लेती है बेटा तबियत तो ठीक हैं ना।।

Happy Mother’s Day 2019

सर्द की ये

पहली हवा,मुझको रुला गई

बदन कपकपाया तो,मुझको “माँ” याद आ गई।।

Happy Mother’s Day 2019

My Mother, my friend so dear

Throughout my life, you’re always near

A tender smile to guide my way

You’re the sunshine to light my day

Happy Mother’s Day 2019