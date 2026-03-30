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Happy Mahavir Jayanti 2026 Wishes, Images, Quotes, Hindi Status LIVE: जैन धर्म के लिए 31 मार्च का दिन बेहद खास है। इस दिन देशभर में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन मंदिरों से लेकर घरों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। सुबह से मंदिरों में विशेष पूजा-पाठ शुरू हो जाता है। कहीं वेदी स्थापना की जाती है तो कहीं अनुयायी नवकार मंत्र का जाप करते हैं। मंदिरों में महावीर देवता का सोने व चांदी के कलश से अभिषेक किया जाता है। जगह-जगह शोभायात्रा निकाली जाती हैं।

महावीर स्वामी के 2625वें जन्मकल्याणक महोत्सव पर सकल जैन समाज एकजुट नजर आएगा। भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर हुआ था। ऐसे में जैन धर्म के लोग इस तिथि को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महावीर देवता जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने हमेशा लोगों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस खास मौके पर लोग परिजनों, दोस्तों और प्रियजनों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं। यहां से खास संदेश चुनकर आप भी भेज सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

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Live Updates
17:52 (IST) 30 Mar 2026

इन संदेशों से कहें Happy Mahavir Jayanti

अहिंसा परम धर्म का संदेश,

हर दिल में भर दे विशेष,

महावीर जयंती पर करें प्रण,

सत्य का करेंगे सदैव वरण।

17:48 (IST) 30 Mar 2026
Mahavir Jayanti Images with Quotes

मन में हो दया और विचार पवित्र,

जीवन बने आपका सुंदर और चित्र,

महावीर स्वामी का आशीर्वाद रहे,

हर दिन बने आपका शुभ और मित्र।

17:47 (IST) 30 Mar 2026

महावीर जयंती शुभकामना संदेश हिंदी में

ना हिंसा, ना क्रोध, ना अभिमान,

यही है महावीर का सच्चा ज्ञान,

उनके आदर्शों को अपनाएं,

जीवन को बनाएं महान।

17:44 (IST) 30 Mar 2026

महावीर जयंती की शुभकामनाएं संदेश स्पेशल मैसेज