महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का त्योहार है। हर साल इस त्योहार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव से सेलिब्रेट किया जाता है।

महाशिवरात्रि के दिन लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। वहीं, इस खास दिन पर लोग एक-दूसरे को बधाई भी देते हैं। ऐसे में हम आपके लिए कुछ टॉप बधाई संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE | महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं