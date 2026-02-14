महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का त्योहार है। हर साल इस त्योहार को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव से सेलिब्रेट किया जाता है।

महाशिवरात्रि के दिन लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। वहीं, इस खास दिन पर लोग एक-दूसरे को बधाई भी देते हैं। ऐसे में हम आपके लिए कुछ टॉप बधाई संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

Live Updates

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE | महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

18:42 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

शिवरात्रि की बधाई। खुशियों की अंगड़ाई। संकट दूर रहें। सपने पूरे रहें। जय महाकाल!

18:36 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शिवरात्रि की शुभकामनाएं। खुशियां ही खुशियां आएं। दुख दूर हो जाए। सुख पास आ जाए। हर हर महादेव!

17:38 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की बधाई इन हिंदी

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भोलेनाथ रक्षा करें। जीवन खुशहाल करें। हर पल कमाल करें। हर हर महादेव!

17:37 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की बधाई इन हिंदी

शिवरात्रि का त्योहार आया। खुशियों का संदेश लाया। कष्ट सब दूर हों। सपने भरपूर हों। जय भोले!

17:03 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri wishes in hindi 2026

महाशिवरात्रि मंगलमय हो। जीवन सुंदर और सफल हो। शिव भक्ति का रंग चढ़े। हर चेहरा खुशी से खिले। हर हर महादेव!

17:00 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE- महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि का आशीष मिले। सुख का हर बीज फले। दुख सारे दूर रहें। खुशियां भरपूर रहें। हर हर महादेव!

16:52 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि की शुभ घड़ी। भोलेनाथ करें कृपा बड़ी। मनोकामना पूरी हो। जीवन में रोशनी हो। हर हर महादेव!

16:24 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE | महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव की रात पावन है। आशीर्वाद सावन है। सुख का आगमन हो। दुख का प्रस्थान हो। जय शिव शंभू!

16:13 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri ki Hardik Shubhkamnaye: महाशिवरात्रि की बधाई

पावन शिवरात्रि की बधाई। कृपा महादेव की छाए। हर राह आसान हो। जीवन महान हो। जय महाकाल!

15:56 (IST) 15 Feb 2026

हैप्पी महाशिवरात्रि: Mahashivratri wishes

शिवरात्रि की मंगल कामनाएं। भोलेनाथ साथ निभाएं। जीवन में उजाला हो। हर दिन खुशहाल हो। जय भोले!

15:56 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri wishes in hindi 2026

महाशिवरात्रि की शुभ बेला आई। महादेव का आशीर्वाद पाएं। दुख-संकट सब मिट जाएं। सुख समृद्धि घर आए। हर हर महादेव!

15:55 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की बधाई इन हिंदी

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव कृपा से जीवन उज्ज्वल हो। हर बाधा दूर होती जाए। भक्ति से मन पवित्र हो। हर हर महादेव!

15:43 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE -महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि की पावन शुभकामनाएं! भोलेनाथ आपके जीवन में सुख और समृद्धि भर दें। हर मनोकामना पूरी हो, हर दुख दूर हो जाए। भक्ति और विश्वास से आपका घर-आंगन महक उठे। हर हर महादेव!

15:41 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं

शिव में ही आस्था,

महादेव में ही विश्वास,

आदिशिव ही शक्ति,

भोलेनाथ में ही सारा संसार।

जय शिव शंभू, जय जय महादेव

आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

13:50 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव की ज्योति से नूर मिले,

हर दिन नया सवेरा मिले।

जीवन में भर जाए सुख अपार,

हैप्पी महाशिवरात्रि बार-बार।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

13:20 (IST) 15 Feb 2026

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं: Mahashivratri Quotes

महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाए। भक्ति से भर जाए जीवन आपका, हैप्पी महाशिवरात्रि, खुशियां घर आए।

12:50 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri wishes in hindi 2026

काल भी तुम और महाकाल भी तुम,

लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम,

शिव भी तुम और सत्य भी तुम!

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

12:20 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Hindi Wishes Images LIVE: महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव में ही आस्‍था,

महादेव में ही विश्‍वास,

आदिशिव ही शक्ति,

भोलेनाथ में ही सारा संसार,

जय शिव शंभू, जय जय महादेव

11:59 (IST) 15 Feb 2026

हैप्पी महाशिवरात्रि: Mahashivratri wishes

तेरी चौखट पर सिर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा।

मैं भला हूं बुरा हूं मेरे भोले भंडारी, मुझको अपना बनाना पड़ेगा।

हैप्पी महाशिवरात्रि!

11:30 (IST) 15 Feb 2026

हर हर महादेव

काल हर

र्कष्ट हर

दुख हर

दरिद्र हर

सर्व पाप हर

हर हर महादेव।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!

10:59 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Hindi Wishes: शुभ महाशिवरात्रि

महादेव की महिमा अपरंपार,

शिव के चरणों में सबका उद्धार।

शुभ महाशिवरात्रि

10:20 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri ki Hardik Shubhkamnaye: महाशिवरात्रि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

महाशिवरात्रि पर करें भोले भंडारी का जाप,

महाकाल के जाप से धुल जाते हैं सारे पाप।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

09:40 (IST) 15 Feb 2026

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE: महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव ही मेरे गुरू हैं, महादेव ही सहारा, उनकी दया से चमकता, जीवन का हर किनारा। जय शिव शंभू।

08:57 (IST) 15 Feb 2026

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं: Mahashivratri Quotes

हर दुख का समाधान हैं भोलेनाथ, हर मुश्किल में देते हैं साथ। उनकी कृपा से जीवन पावन हो जाए, हर मनोकामना पूर्ण हो जाए।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

08:30 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri Wishes LIVE Updates: महाशिवरात्रि की बधाई

शिव में ही आस्था है, महादेव में ही अटूट विश्वास है। आदिशिव ही शक्ति हैं, जिनसे चलता ये सारा संसार है।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

07:50 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri ki Hardik Shubhkamnaye

महादेव का है नाम, सबका बनाएं काम, उनकी दया से चमके, जीवन की हर शाम। जय भोलेनाथ।

Happy Mahashivratri 2026 Wishes LIVE

07:20 (IST) 15 Feb 2026

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं: Mahashivratri Quotes

शिव में ही शांति, भोले में ही शक्ति, उनकी कृपा से मिलती, जीवन को भक्ति। जय शिव शंकर।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

06:58 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri Wishes LIVE Updates

शिव ही हैं गुरू, महादेव ही सुरूर, उनकी भक्ति से होता, जीवन भरपूर। हर हर महादेव।

आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

06:29 (IST) 15 Feb 2026

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं: Mahashivratri Quotes

भोलेनाथ हैं दाता, महादेव हैं त्राता, उनकी कृपा से खिलता, किस्मत का हर पाता। जय महाकाल।

Mahashivratri ki Hardik Shubhkamnaye

05:58 (IST) 15 Feb 2026

Mahashivratri Wishes LIVE Updates: महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

शिव में है सच्चाई, महादेव में भलाई, उनकी भक्ति से मिलती, सबको राह दिखाई। जय शिव शंभू।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं!