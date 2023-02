Maha Shivratri 2023: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपनों को ऐसे दें शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ पूरी करेंगे हर मनोकामना!

Happy Mahashivratri 2023 Wishes, Messages,Images, Quotes in Hindi: भगवान शिव की पूजा आराधना करने हेतु सभी भक्त अपने आराध्य भगवान शंकर भगवान भोले की पूजा आराधना करते हैं।

महा शिवरात्रि 2023

Happy Maha Shivratri 2023 : साल 2023 में महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जा रही है। शिव के भक्त भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए इस दिन पूजा और व्रत करते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से महादेव की कृपा के साथ-साथ सुख-संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न माध्यमों से विशेष शुभकामनाओं की बौछार की जा रही है। शिव की महिमा अपरम्पार

शिव करते सबका उद्धार

उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे

महा शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। ना जाने किस भेष में आकर

काम मेरा कर जाता है,

मैं जो भी मांगू मेरा महादेव

वो मुझको चुपके से दे जाता है।

भोले भंडारी की जय हो भोले शंकर का आशीर्वाद मिले,

उनकी दया का प्रसाद मिले,

आप पाएं जीवन में सफलता,

आपको भोले शंकर का वरदान मिले।

हैप्पी महाशिवरात्रि शिव की महिमा अपरम्पार,

शिव करते सब जन का उद्धार।

उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं! ॐ में ही आस्था,

ॐ में ही विश्वास,

ॐ में ही शक्ति,

ॐ में ही सारा संसार,

ॐ से ही होती हैं अच्छे दिन की शुरुआत।

जय शिव शंकर। हैप्पी शिवरात्रि</p> काल भी तुम और महाकाल भी तुम

लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम

शिव भी तुम और सत्य भी तुम।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जिनके रोम-रोम में शिव हैं

वही विष पिया करते हैं,

जमाना उन्हें क्या जलाएगा

जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं।

हर हर महादेव !! Happy Mahashivratri एक दिन अपना भी नाम होगा

सदा रहूँगा शिव के साये में

जल्दी ही मेरा भी नाम होगा।

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं !! तेरी चौखट पर सिर रख दिया है

भार मेरा उठाना पड़ेगा,

मैं भला हुँ बुरा हूँ मेरे भोले भंडारी

मुझको अपना बनाना पड़ेगा।

हैप्पी महाशिवरात्रि !! शिव की नेत्र ज्योति से नूर मिलता है,

हर भक्त के दिल को सुकून मिलता है,

जो भी जाता है मेरे भोले के द्वार,

मन मांगा वरदान जरूर मिलता है।

महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं घनघोर अँधेरा ओढ़ के

जन जीवन से दूर हूँ

श्मशान में हूँ नाचता

मैं मृत्यु का ग़ुरूर हूँ,

कोई हाथ न लगा पाए

मैं महादेव का भक्त घनघोर हूँ।

शिवरात्रि की बधाई! आओ भगवान शिव का नमन करें ।

उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे

शिवरात्रि की हार्दिक बधाई! बोलो हर हर महादेव !! जो भी करें महाशिवरात्रि में अभिषेक

पूरी हो उसकी हर मुराद,

जो भी पढ़ें यह मैसेज

उसके भी पूरे हो हर ख्वाब।

महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई !! भोलेशंकर को मानना है

तो शिवालय आना होगा,

भोले का भक्त बनना है

तो केवल सच्चे मन से मुस्कुराना होगा।

Mahashivratri ki Hardik Shubhkamnaye !!

