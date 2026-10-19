Happy Maha Navami 2026 Wishes Images: शारदीय नवरात्रि का नौवां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के इस अंतिम दिन कई घरों और मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, हवन और कन्या पूजन किया जाता है। भक्त मां के चरणों में अपनी मनोकामनाएं रखकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।

साल 2026 में महानवमी की तारीख को लेकर भी लोगों के बीच असमंजस है। द्रिक पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर शुरू होकर 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी। इस गणना के अनुसार, महानवमी की पूजा 19 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं, उदया तिथि के आधार पर पूजा करने वाले श्रद्धालु 20 अक्टूबर को नवमी तिथि समाप्त होने से पहले कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं।

महानवमी का दिन मां दुर्गा के प्रति आस्था व्यक्त करने और अपनों के साथ खुशियां बांटने का भी अवसर है। इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से जुड़े शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। यहां पढ़ें महानवमी के कुछ खास विशेज, भक्तिमय कोट्स, शायरी और संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Facebook और Instagram पर स्टेटस के रूप में भी शेयर कर सकते हैं।

महानवमी के खास शुभकामना संदेश | Maha Navami Wishes 2026

मां सिद्धिदात्री आपके जीवन से हर परेशानी दूर करें,

मन में विश्वास जगाएं और आपके घर को खुशियों से भर दें।

आपके हर अच्छे प्रयास को सफलता मिले। महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां के दरबार में आपकी हर सच्ची प्रार्थना को आशीर्वाद मिले,

मन को सुकून और जीवन को नई दिशा मिले।

आपके परिवार में हमेशा प्रेम और अपनापन बना रहे। जय माता दी!

इस महानवमी मां दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियों की कमी न हो,

हर मुश्किल आसान हो और आपके अपनों का साथ हमेशा बना रहे।

मां सिद्धिदात्री की कृपा आपके सपनों को नई उड़ान दे,

आपकी मेहनत को मुकाम मिले और हर दिन आपके

लिए कोई नई खुशी लेकर आए। शुभ महानवमी!

मां दुर्गा आपके मन से चिंता के बादल दूर करें और

उम्मीदों की नई रोशनी भर दें। जीवन के हर मोड़ पर

आपको सही राह मिले और अपनों का प्यार बना रहे।

महानवमी के इस पावन दिन मां के चरणों में आपके परिवार की खुशहाली की कामना है।

घर में हंसी गूंजती रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे और मन में हमेशा शांति रहे।

मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को मजबूत करे।

आप हर चुनौती का सामना हिम्मत से करें और जीवन में अपनी

मेहनत से नई पहचान बनाएं। महानवमी की शुभकामनाएं!

मां दुर्गा आपके जीवन में ऐसे अवसर लेकर आएं,

जो आपकी पुरानी उम्मीदों को फिर से जगा दें।

आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून हमेशा बना रहे।

इस महानवमी मां से बस इतनी-सी दुआ है कि आपके

घर का हर सदस्य स्वस्थ और खुशहाल रहे,

रिश्तों में विश्वास बना रहे और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए।

मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन में अच्छे विचारों का उजाला हो,

फैसलों में समझदारी आए और हर कदम आपको खुशियों के करीब ले जाए। जय माता दी!

महानवमी पर भेजें मां दुर्गा के भक्तिमय कोट्स | Maha Navami Quotes

सच्ची आस्था वही है, जो मुश्किल समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ने दे। मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके विश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखे।

मां का नाम मन को हिम्मत देता है और भक्ति जीवन में आगे बढ़ने का हौसला। इस महानवमी आपके भीतर विश्वास और सकारात्मकता बनी रहे।

मां सिद्धिदात्री की भक्ति से मन को शांति मिले, विचारों को नई दिशा मिले और जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे।

जीवन की हर राह आसान हो, यह जरूरी नहीं; लेकिन विश्वास और हिम्मत बनी रहे, तो मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे।

मां के आशीर्वाद का सबसे सुंदर रूप है मन में संतोष, रिश्तों में प्रेम और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना। शुभ महानवमी!

महानवमी की शायरी | Maha Navami Shayari 2026

मां की भक्ति से मन में उजाला रहे,

हर कदम पर खुशियों का हवाला रहे।

दूर हों जीवन से दुख और निराशा,

हर दिल में प्रेम और विश्वास का बसेरा रहे।

महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिले,

जीवन को खुशियों का नया अंदाज मिले।

आपके सपनों को मंजिल मिलती रहे,

हर सुबह उम्मीदों की सौगात मिले।

मां के नाम से हर मुश्किल आसान हो,

मन में सुकून और चेहरे पर मुस्कान हो।

आपके घर में खुशियों का वास रहे,

हर रिश्ते में प्यार और विश्वास रहे।

आस्था का दीप आपके मन में जलता रहे,

उम्मीद का फूल जीवन में खिलता रहे।

मां दुर्गा की कृपा ऐसी बनी रहे,

आपका हर आने वाला कल संवरता रहे।

मां का आशीष आपकी ताकत बने,

हर अच्छी कोशिश आपकी आदत बने।

खुशियों से भरा रहे जीवन का सफर,

और अपनों का साथ सबसे खूबसूरत दौलत बने।

महानवमी के लिए छोटे शुभकामना संदेश | Maha Navami Status

मां सिद्धिदात्री आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। शुभ महानवमी!

मां की कृपा आपके हर दिन को खास बनाए और आपके मन में उम्मीद का दीप जलाए। जय माता दी!

इस महानवमी आपके घर में खुशियां आएं और जीवन की हर राह पर मां का आशीर्वाद मिले।

मां दुर्गा आपको हिम्मत, समझदारी और हर नई शुरुआत के लिए सकारात्मक सोच दें। महानवमी की बधाई!

मां सिद्धिदात्री की कृपा से आपके सपने पूरे हों और परिवार में हमेशा प्रेम और खुशहाली बनी रहे।

भक्ति का भाव बना रहे, अपनों का साथ बना रहे और मां दुर्गा का आशीर्वाद हर पल आपके साथ रहे। शुभ महानवमी!