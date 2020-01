Happy Lohri 2020 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpapers, Messages, Photos, Pics: लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाबियों का फसल त्यौहार है। इस साल यह 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। यह त्यौहार रबी फसलों की कटाई को दर्शाता है और इसलिए सभी किसान एक साथ मिलकर भगवान को धन्यवाद देते हैं। लोहड़ी से संबंधित अनुष्ठान मातृ प्रकृति के साथ लोगों के लगाव का प्रतीक है। त्यौहार के कुछ दिन पहले, युवा समूहों में एकत्र होते हैं और लोकगीत गाते हुए अपने इलाकों में घूमते हैं। ऐसा करने से वे लोहड़ी की रात को निर्धारित अलाव के लिए जलाऊ लकड़ी और पैसे भी इकट्ठा करते हैं। विशेष दिन पर, फुलली (पॉपकॉर्न), मूंगफली (मूंगफली) और रेवड़ी (गुड़ और तिल के बीज से बनी मीठी नमकीन) का प्रसाद अग्नि को अर्पित किया जाता है। इस लोहड़ी के मौके पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज और कोट्स भेजकर ढेर सारी शुभकामनाएं दें।

1. फिर आ गयी भांगड़ा के बारी,

लोहड़ी मानाने की करो तैयारी,

आग के पास सब आओ,

सुंदर मुंदरीए जोर से गाओ।।

लोहड़ी की ढेर सारी बधाईयां..

2. जैसे जैसे लोहड़ी की आग तेज हो

वैसे-वैसे हमारे दुखों का अंत हो

लोहड़ी का प्रकाश आपकी जिन्दगी को प्रकाशमय कर दे।।

हैप्पी लोहड़ी

3. इस से पहले के लोहड़ी की शाम हो जाये,

मेरा मैसेज औरों की तरह आम हो जाये,

और सारे मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाये,

आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं….

4. डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाये Double,

तेरी जिंदगी से Delete हो जाये सारे Trouble,

खुदा रखे हमेशा तुझे Smart and Fit,

दुआ करते हैं कि,

तेरे लिये ये लोहड़ी त्योहार हो Super Duper HiT

Wish you a very Happy Lohri