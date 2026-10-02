Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026 Wishes: 2 अक्टूबर का दिन देश के लिए खास है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में जन्मे शास्त्री जी ने अपना जीवन देश की आजादी और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले शास्त्री जी आगे चलकर देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और अपने सादगी भरे जीवन, ईमानदारी और अनुशासन के लिए अलग पहचान बनाई।

प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल करीब डेढ़ साल का रहा, लेकिन इस दौरान देश कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से गुजरा। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व और ‘जय जवान, जय किसान’ के संदेश ने उन्हें देश के इतिहास में खास स्थान दिलाया। किसानों और जवानों के योगदान को सम्मान देने वाला यह नारा आज भी शास्त्री जी की पहचान से जुड़ा हुआ है।

11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हुआ। इसी वर्ष उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जयंती के इस खास मौके पर आप भी उनके सादगी, देशभक्ति और सेवा भाव को याद करते हुए अपने करीबियों को ये खूबसूरत शुभकामना संदेश भेज सकते हैं।

लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर संदेश

सादगी को अपनी ताकत और देशसेवा को अपना धर्म मानने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन। उनके विचार हमें हमेशा ईमानदारी और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते रहें। लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

लाल बहादुर के दृढ़ अनुशासन से, ‘पाक’ हिन्द से हारा था,

जय जवान जय किसान, यह इनका ही तो नारा था।

शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

देश के जवानों का हौसला और किसानों का सम्मान बढ़ाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। उनका जीवन हमें सादगी, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की सीख देता है।

न पद का अहंकार, न जीवन में दिखावा, बस देश के लिए समर्पण—यही थी लाल बहादुर शास्त्री जी की पहचान। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए सभी को शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

आजादी की रक्षा सिर्फ हमारे देश के सैनिकों का काम नहीं है।

इसकी रक्षा के लिए पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। यह पूरे देश का कर्त्तव्य है।

शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

“जय जवान, जय किसान” का संदेश देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनका सादा जीवन और ऊंचे विचार आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे।

सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने में है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हमें यही सीख देता है। शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

महात्मा गांधी और विवेकानंद के विचारो के मतवाले थे,

लाल बहादुर शास्त्री वाकई में बहुत हिम्मतवाले थे।।

शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

सादगी, विनम्रता और दृढ़ संकल्प की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। उनके आदर्श हमारे जीवन में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना जगाते रहें।

देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान नेता लाल बहादुर शास्त्री जी को जयंती पर नमन। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं।

शास्त्री जी का जीवन हमें बताता है कि महान बनने के लिए दिखावे की नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र और सच्चे संकल्प की जरूरत होती है। उनके आदर्शों को नमन। लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।

लोगों को यह याद रखना चाहिए कि सच्चा स्वराज या लोकतंत्र

कभी भी असत्य व हिंसा के बल से प्राप्त नहीं हो सकता है।

शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

सादगी में शक्ति, विचारों में दृढ़ता और दिल में देश के लिए सम्मान—लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन।

सरल उनका स्वभाव था,

पर उच्च थे उनके विचार,

हरित क्रांति का बीज बो कर,

दुश्मन पर किया मूक प्रहार।।

शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

देश के जवानों और किसानों के सम्मान को नई आवाज देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी को जयंती पर नमन। उनका जीवन हमें देशहित को सबसे ऊपर रखने की प्रेरणा देता रहे। शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।