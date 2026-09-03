Krishna Janmashtami ki Hardik Shubhkamnaye LIVE: कान्हा के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। नंद के लाल जल्द ही आने वाले हैं। हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। मंदिरों से लेकर घरों में उत्साह, उल्लास और भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। भक्त भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं और अपने प्रिय कान्हा के स्वागत के लिए घर-आंगन सजा रहे हैं।

इस पावन अवसर पर लोग पूजा-पाठ के साथ अपने प्रियजनों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को कृष्ण भक्ति से सराबोर संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश शेयर कर सकते हैं। इन्हें आप सोशल मीडिया, WhatsApp या स्टेटस पर भी लगा सकते हैं।

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