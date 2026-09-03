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Krishna Janmashtami ki Hardik Shubhkamnaye LIVE: कान्हा के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। नंद के लाल जल्द ही आने वाले हैं। हर तरफ भक्ति की बयार बह रही है। मंदिरों से लेकर घरों में उत्साह, उल्लास और भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। भक्त भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं और अपने प्रिय कान्हा के स्वागत के लिए घर-आंगन सजा रहे हैं।

इस पावन अवसर पर लोग पूजा-पाठ के साथ अपने प्रियजनों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को कृष्ण भक्ति से सराबोर संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए खूबसूरत संदेश शेयर कर सकते हैं। इन्हें आप सोशल मीडिया, WhatsApp या स्टेटस पर भी लगा सकते हैं।

पंचामृत रेसिपी | जन्माष्टमी रंगोली डिजाइन | जन्माष्टमी मेहंदी डिजाइन | मनमोहक झांकी घर में ऐसे सजाएं

Live Updates
18:44 (IST) 3 Sep 2026

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामना संदेश

18:34 (IST) 3 Sep 2026

जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं: Janmashtami ki hardik shubhkamnaye in Hindi

श्री कृष्ण के कदम आपके घर आएं,

आप खुशियों के दीप जलाएं,

परेशानी आपसे आंखे चुराए,

कृष्ण जन्मोत्सव की आपको शुभकामनाएं।

18:25 (IST) 3 Sep 2026

जन्माष्टमी पर भेजने के लिए यहां से चुनें संदेश | krishna janmashtami ki shubhkamnaye

कृष्ण के बिना जीवन अधूरा,

उनकी भक्ति से मन पूरा,

हर घर में उजियारा हो,

हर दिल में मुरली वाला हो।

आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

18:06 (IST) 3 Sep 2026

Janmashtami ki hardik shubhkamnaye: कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

कान्हा की बंसी सुनाई दे,हर मन में भक्ति समाई दे,जीवन में कभी दुःख न आए,सुख-समृद्धि का दीप जलाए।कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!