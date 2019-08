Happy Janmashtami 2019

प्रेम से कृष्णा का नाम जपोदिल की हर इच्छा पूरी होगीकृष्ण आराधना में इतना लीन हो जाओउनकी महिमा, जीवन खुशहाल कर देगीHappy Janmashtami 2019

May Lord Krishna come to your houseAnd take away all your Makhan,Mishri wid all your worries and sorrows,His blessings on you and your family.Happy Krishna Janmashtami 2019