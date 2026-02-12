हर साल वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। यह दिन प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। किस डे के मौके पर कपल्स एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार, स्नेह और नजदीकियों का इजहार करते हैं।
वैलेंटाइन वीक के इस रोमांटिक दिन पर पार्टनर एक प्यारे से किस के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। दरअसल, वैलेंटाइन वीक में किस डे रोमांस के साथ-साथ रिश्ते में विश्वास, अपनापन और गहराई को भी दर्शाता है। ऐसे में इस खास मौके पर आप अपने पार्टनर को प्यारा सा मैसेज भी भेज सकते हैं।
वैलेंटाइन डे पर ऐसे दिखें खूबसूरत | अलग-अलग भाषाओं में ऐसे कहें ‘I love you’ | वैलेंटाइन डे पर बनाएं घूमने का प्लान
किस डे पर अपने पार्टनर को भेजें ऐसे संदेश
तू पास हो तो खास है, तेरे बिना सब उदास है, एक किस से कर दे जादू, आज का दिन मेरे पास है।
किश डे पर भेजने के लिए संदेश Romantic wishes for your partner
तुम सामने हो और दिल बेकरार, आज तो करना है प्यार का इजहार, एक किस से कर दो कमाल, बना दो इस दिन को यादगार।
Kiss Day Romantic Wishes
आज हवा में इश्क घुला है, दिल ने फिर तुझे ही चुना है, किस डे पर पास आ जाओ, तुझसे ही रिश्ता बुना है।
Kiss Day 2026 Shayari In Hindi
तेरे करीब आने का खुमार है, दिल को तुझ पर ही प्यार है, आज किस डे पर दे दो साथ, तुझसे ही मेरा संसार है।
Happy Kiss Day 2026
लब खामोश हैं मगर, दिल की धड़कन बोल रही, आज किस डे पर आ जाओ, मोहब्बत राह टटोल रही।
किस डे लिए मैसेज
मेरी हर खुशी तुमसे है, मेरी हर कमी तुमसे है, आज एक किस दे दो, मेरी जिंदगी भी तुमसे है।
किश डे पर भेजने के लिए संदेश Romantic wishes for your partner
तुम सामने हो और दिल बेकरार, आज तो करना है प्यार का इजहार, एक किस से कर दो कमाल, बना दो इस दिन को यादगार।
किस डे के लिए मैसेज
आज हवा में इश्क घुला है, दिल ने फिर तुझे ही चुना है, किस डे पर पास आ जाओ, तुझसे ही रिश्ता बुना है।
इस तरह कहें हैप्पी किस डे
तुम्हारा एक चुंबन दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है। हैप्पी किस डे, मेरा प्यार!
किस डे पर भेजें ऐसे प्यार भरे संदेश
हैप्पी किस डे! काश तुम यहां होते और तो मैं तुमम्हें प्यार जता पाता।Happy Kiss Day
किस डे पर पार्टनर के लिए संदेश
हम भले ही एक दूसरे से दूर हों, लेकिन मेरे होंठ हमेशा तुम्हारे होंठों को छूते हैं,याद रखना।
किस डे के लिए संदेश
तुम्हारे होंठ मेरी पसंदीदा जगह हैं। आज और हमेशा के लिए तुम्हें अपना सारा प्यार और अंतहीन चुंबन भेज रहा हूँ!
किस डे पर अपने पार्टनर को भेजें ऐसे संदेश
तू पास हो तो खास है, तेरे बिना सब उदास है, एक किस से कर दे जादू, आज का दिन मेरे पास है।
Happy Kiss Day 2026
लब खामोश हैं मगर, दिल की धड़कन बोल रही, आज किस डे पर आ जाओ, मोहब्बत राह टटोल रही।
Kiss Day 2026 Shayari In Hindi
तेरे करीब आने का खुमार है, दिल को तुझ पर ही प्यार है, आज किस डे पर दे दो साथ, तुझसे ही मेरा संसार है।
Kiss Day 2026 13th Feb
दिल चाहता है पास रहो, हर पल मेरे साथ रहो, आज किस डे पर इतना, एक किस का एहसास दो।
Happy Kiss Day 2026 Shayari In Hindi
मेरी हर खुशी तुमसे है, मेरी हर कमी तुमसे है, आज एक किस दे दो, मेरी जिंदगी भी तुमसे है।
Kiss Day Romantic Wishes
आज हवा में इश्क घुला है, दिल ने फिर तुझे ही चुना है, किस डे पर पास आ जाओ, तुझसे ही रिश्ता बुना है।
kiss day wishes in hindi
Kiss Day Wishes
तेरे बिना सब अधूरा है, दिल का हर सपना सूना है, एक किस दे कर कह दो, तू ही मेरा पूरा है।
Happy Kiss Day 2026 Romantic Wishes
तेरी नजरों का असर है, दिल ये तुझ पर ही बेखबर है, आज किस डे पर पास आ, मोहब्बत का यही सफर है।
Happy Kiss Day Best wishes
तुम मेरी आदत बन गए, दिल की इबादत बन गए, आज किस डे पर दे दो किस, तुम मेरी किस्मत बन गए।
Romantic wishes for your partner
रुक जाए ये पल यहीं, मिले प्यार की खुशबू यहीं, आज किस डे पर कहता हूं, मिल जाओ तुम बस यहीं।
Happy Kiss Day 2026
तेरी बातों में मिठास है, तेरे प्यार में एहसास है, आज किस डे पर दे दो किस, यही दिल की आस है।
Kiss Day 2026 13th Feb
तू पास हो तो खास है, तेरे बिना सब उदास है, एक किस से कर दे जादू, आज का दिन मेरे पास है।
Kiss Day 2026 Shayari In Hindi
Happy Kiss Day 2026 Shayari In Hindi
दिल की धड़कन कह रही है, प्यार की घंटी बज रही है, आज किस डे पर आ जाओ, मोहब्बत राह तक रही है।
kiss day wishes in hindi
तेरी बाहों में दुनिया भूल जाऊं, तेरे करीब आकर मुस्काऊं, आज किस डे पर दिल कहता है, तुझे एक बार जी भर के पाऊं।
Kiss Day Romantic Wishes
तुमसे मिलकर दिल को राहत, तुमसे ही मिलती है चाहत, आज किस डे पर दे दो साथ, उम्र भर रहे ये मोहब्बत।
Kiss Day Wishes
पास आओ तो दिल मचल जाए, एक किस से सब संभल जाए, आज का दिन है प्यार का, देखो रिश्ता कैसे बदल जाए।
Happy Kiss Day 2026 Romantic Wishes
मेरे होठों की हंसी हो तुम, मेरे दिल की खुशी हो तुम, आज किस डे पर ये कह दूं, मेरी जिंदगी की रोशनी हो तुम।
Kiss Day 2026 Shayari In Hindi
तेरी यादों का मौसम है, दिल में सिर्फ तू ही तू हरदम है, आज किस डे पर पास आओ, तुझसे ही मेरी दुनिया कायम है।