हर साल वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। यह दिन प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। किस डे के मौके पर कपल्स एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार, स्नेह और नजदीकियों का इजहार करते हैं।

वैलेंटाइन वीक के इस रोमांटिक दिन पर पार्टनर एक प्यारे से किस के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। दरअसल, वैलेंटाइन वीक में किस डे रोमांस के साथ-साथ रिश्ते में विश्वास, अपनापन और गहराई को भी दर्शाता है। ऐसे में इस खास मौके पर आप अपने पार्टनर को प्यारा सा मैसेज भी भेज सकते हैं।

15:48 (IST) 13 Feb 2026

किस डे पर अपने पार्टनर को भेजें ऐसे संदेश

तू पास हो तो खास है, तेरे बिना सब उदास है, एक किस से कर दे जादू, आज का दिन मेरे पास है।

15:16 (IST) 13 Feb 2026

15:11 (IST) 13 Feb 2026

14:06 (IST) 13 Feb 2026

13:38 (IST) 13 Feb 2026

13:10 (IST) 13 Feb 2026

किस डे लिए मैसेज

मेरी हर खुशी तुमसे है, मेरी हर कमी तुमसे है, आज एक किस दे दो, मेरी जिंदगी भी तुमसे है।

12:37 (IST) 13 Feb 2026

12:17 (IST) 13 Feb 2026

11:55 (IST) 13 Feb 2026

इस तरह कहें हैप्पी किस डे

तुम्हारा एक चुंबन दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है। हैप्पी किस डे, मेरा प्यार!

11:28 (IST) 13 Feb 2026

किस डे पर भेजें ऐसे प्यार भरे संदेश

हैप्पी किस डे! काश तुम यहां होते और तो मैं तुमम्हें प्यार जता पाता।

11:06 (IST) 13 Feb 2026

किस डे पर पार्टनर के लिए संदेश

हम भले ही एक दूसरे से दूर हों, लेकिन मेरे होंठ हमेशा तुम्हारे होंठों को छूते हैं,याद रखना।

10:54 (IST) 13 Feb 2026

किस डे के लिए संदेश

तुम्हारे होंठ मेरी पसंदीदा जगह हैं। आज और हमेशा के लिए तुम्हें अपना सारा प्यार और अंतहीन चुंबन भेज रहा हूँ!

10:32 (IST) 13 Feb 2026

किस डे पर अपने पार्टनर को भेजें ऐसे संदेश

09:20 (IST) 13 Feb 2026

08:59 (IST) 13 Feb 2026

08:30 (IST) 13 Feb 2026

07:59 (IST) 13 Feb 2026

07:30 (IST) 13 Feb 2026

06:50 (IST) 13 Feb 2026

06:30 (IST) 13 Feb 2026

06:00 (IST) 13 Feb 2026

05:24 (IST) 13 Feb 2026

05:00 (IST) 13 Feb 2026

04:30 (IST) 13 Feb 2026

02:30 (IST) 13 Feb 2026

01:50 (IST) 13 Feb 2026

01:26 (IST) 13 Feb 2026

00:59 (IST) 13 Feb 2026

00:40 (IST) 13 Feb 2026

00:10 (IST) 13 Feb 2026

