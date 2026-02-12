हर साल वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। यह दिन प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। किस डे के मौके पर कपल्स एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार, स्नेह और नजदीकियों का इजहार करते हैं।

वैलेंटाइन वीक के इस रोमांटिक दिन पर पार्टनर एक प्यारे से किस के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं। दरअसल, वैलेंटाइन वीक में किस डे रोमांस के साथ-साथ रिश्ते में विश्वास, अपनापन और गहराई को भी दर्शाता है। ऐसे में इस खास मौके पर आप अपने पार्टनर को प्यारा सा मैसेज भी भेज सकते हैं।

