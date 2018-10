Happy Kerala Piravi Dinam 2018 Wishes Images, Quotes, Status, SMS, Messages, Pics, Wallpapers : 1 नवंबर को केरल अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन को केरल पिरवी दीनम के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। आज के लिए केरल के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। केरल दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य है, जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। इसे मालाबार, कोच्चि और ट्रेवेनकोर के रूप में 3 अलग-अलग ईकाईयों को जोड़कर ये राज्य बनाया गया। हालांकि आधुनिक केरल 14 जिलों में विभाजित है और तिरुवनंतपुरम राज्य की राजधानी है।

अपने स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस दिन को भी केरल के त्योहार ओणम की तरह ही सेलिब्रिट किया जाता है। केरल की महिलाएं पारंपरिक ‘केरल साड़ी’ और पुरुष ‘धोती’ (मुंडू) में नजर आते हैं। सभी एक-दूसरे को बधाई देते हैं। आप भी केरल के स्थापना दिवस पर दोस्तों को बधाई दे सकते हैं। बधाई और शुभ संदेश देने के लिए नीचे दिए गए खास मैसेजेस और एसएमएस इमेजेज करीबियों को भेज सकते हैं।

“KERALA PIRAVI DINAM” Keralam

“DAIVATHINTE SWENTHAN NAD”

Ella malayalikalkum Hrdhayam niranja

“Happy Kerala Piravi”

No Gift,

No Sweets,

No Flowers,

No Decorated cards,

Just a simple Kerala Piravi wish but straight from the Heart.

Happy Kerala Piravi Aasamsakal !

Ente Keralam… Ethra Sundaram

Nov 1 Kerala Piravi Day

“KERALA PIRAVI DINAM”

Keralam “DAIVATHINTE SWANTHAM NADU”

Ella malayalikalkum

Hrdhayam niranja

“Happy Kerala Piravi”