Happy Karwa Chauth (Karva Chauth) 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Messages, Wallpaper, Photos, Pics: कार्तिक के हिंदू चंद्र कैलेंडर माह के अनुसार, करवा चौथ पूर्णिमा के बाद चौथे दिन पड़ता है। कभी-कभी अविवाहित हिंदू महिलाएं भी अपने मंगेतर या इच्छित पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ 17 अक्टूबर, 2019 गुरुवार को मनाया जाएगा। सरगी सुबह का एक भोजन है जो विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले करती हैं। सरगी में एक मिट्टी का बर्तन या करवा शामिल होता है जिसमें सूर्योदय से पहले खाया जाने वाला कुछ भोजन शामिल होता है। इस साल करवा चौथ के मौके पर आप मैसेजेज, कोट्स और शायरी के जरिए अपने पति, दोस्तों और रिश्तेदारों को विश कर सकते हैं।

आज करवाचौथ पर मन में हजारों चाह है,

सब सुहागिन तक रही केवल तुम्हारी राह है,

चाहती हैं सजनियां साजन बसे हों पास में।

आ भी आओ चन्द्रमा तारों भरे आकाश में।।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

As you worship the Moon God

And pray for the long life of your husband

May you be blessed with

All that you heart desires.

Happy Karwa Chauth 2019

आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे,

खुदा करें आप एक-दूसरे से कभी ना रूठें,

युहीं एक होकर आप ये जिंदगी बिताए,

कि आप दोनों की खुशियां, एक पल के लिए भी ना छूटे!

शुभ करवा चौथ 2019!