Happy Karwa Chauth 2019 Wishes Images, Photos, Status, Pics, Wallpapers, Quotes: करवा चौथ भारत के हिंदू समुदाय के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। त्योहार पति-पत्नी के बीच साझा किए गए पवित्र बंधन के जश्न के रुप में मनाया जाता है। इस दिन पत्नियां अपने पति के प्रति समर्पण और प्यार दिखाने के लिए पूरे दिन उपवास रखती हैं। यह व्रत वह अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस वर्ष, करवा चौथ 17 अक्टूबर, 2019 गुरुवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ पूजा का समय चन्द्रोदय के समय पर निर्भर करता है। इसलिए, विभिन्न शहरों में, करवा चौथ पूजा का समय अलग-अलग हो सकता है। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए आप ये बेहतरीन मैसेजेज, कोट्स और इमेजेज अपनों से शेयर कर सकते हैं।

Karwa Chauth 2019 Puja Vidhi, Timings, Moonrise Time: Read here

रखा है व्रत मैंने,

बस एक ख्वाहिश के साथ

लंबी हो उम्र आपकी

और हर जन्म में मिले

हमें एक दूजे का साथ

हैप्पी करवा चौथ 2019

सुबह की किरण में सरगी मिलेगी

आज हर पत्नी दुल्हन की तरह सजेगी।

इस व्रत से हमारे पति की उमर बढ़ेगी

हर पत्नी को माता यह आशीर्वाद देगी।

करवा चौथ की शुभकामनाएं

On this blessed night,

May the jingling of churis,

Fill your life with good luck,

The twinkling of payal,

Announce your love for him,

Happy karwa chauth 2019

दिल खुशियों का आशियाना है

इसे दिल में बसाये रखना।

पत्नी रखती है व्रत आपके लिए

आप भी इन्हें ज़िन्दगी भर हसाए रखना।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

करवा चौथ का पावन व्रत

आपके लिए मैंने किया है क्योंकि

आप ही के प्रेम और सम्मान ने

जीवन को नया रंग दिया है।।

करवा चौथ की शुभकामनाएं

दे जाए उम्र तुम्हें हज़ार -हज़ार साल,

आए तो संग लाये खुशियां हज़ार,

हर साल हम मनाए ये त्योहार,

भर दे हमारा दामन खुशियों के साथ।।

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

बिना खाए पिए व्रत करना,

प्रेम की अटूट परिभाषा है,

हम यु ही प्रेम बंधन में बंधे रहें,

मेरे दिल की बस यही आशा है।।

हैप्पी करवा चौथ 2019

