Karwa Chauth 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: करवाचौथ का व्रत इस साल 29 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत करके पूजा-पाठ करती हैं।
शाम को पूजा और करवाचौथ की कथा सुनने के बाद चांद के दर्शन कर व्रत खोलने की परंपरा है। इस खास मौके पर अगर आप भी पति को शुभकामनाएं भेजना चाहती हैं, तो यहां कुछ खूबसूरत संदेश दिए गए हैं, जो आपके दिल की बात उन तक पहुंचा देंगे।
करवाचौथ मेहंदी डिजाइन | करवाचौथ पर इस तरह हों तैयार | करवाचौथ बजट फ्रेंडली गिफ्ट
पत्नी के लिए करवा चौथ का संदेश हिंदी में | karwa chauth wishes for wife
चांद की चांदनी से रोशन रहे आपकी हर शाम, मेरी हर दुआ में यूं ही बना रहे आपका नाम। उम्र की राह में खुशियां आपके कदम चूमें और हर जन्म में हमसफर बनकर आप ही मिलें।
करवाचौथ पर भेजने के लिए फोटो वाले संदेश | Karwa Chauth Wishes Images
करवा चौथ की शुभकामनाएं देने के लिए यहां से चुनें संदेश | Happy karwa chauth wishes 2026
हाथों में मेहंदी और माथे पर सिंदूर लगाया है,
पिया जल्दी आजा पास हमारे,
देख चांद भी निकल आया है…
करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!