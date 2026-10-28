Karwa Chauth 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: करवाचौथ का व्रत इस साल 29 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत करके पूजा-पाठ करती हैं।

शाम को पूजा और करवाचौथ की कथा सुनने के बाद चांद के दर्शन कर व्रत खोलने की परंपरा है। इस खास मौके पर अगर आप भी पति को शुभकामनाएं भेजना चाहती हैं, तो यहां कुछ खूबसूरत संदेश दिए गए हैं, जो आपके दिल की बात उन तक पहुंचा देंगे।

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