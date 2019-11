Happy Kartik Purnima 2019 Whatsapp Wishes Images, Photos, Status, Quotes, Wallpapers, Messages: कार्तिक माह को हिंदू चंद्र कैलेंडर में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ‘त्रिपुरी पूर्णिमा’ या ‘त्रिपुरारी पूर्णिमा’ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह त्रिपुसरा नाम के राक्षस पर भगवान शिव की विजय का प्रतीक है। जब यह पवित्र दिन ‘कृतिका’ नक्षत्र में पड़ता है, तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे महा कार्तिक के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तीथि समय: 11 नवंबर, शाम 6:01 बजे – 12 नवंबर शाम 7:04 बजे तक है। कल कार्तिक पूर्णिमा है।

कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार पूरे भारत में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं का मानना है कि इस दिन ‘स्नान’ करना शुभ होता है और अपने देवी-देवताओं की पूजा करना भी शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली, देवताओं और देवी के लिए दीवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस खास और महान त्योहार के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज, कोट्स और स्टेटस के जरिए ढेर सारी शुभकामनाएं दें।

खुशी हर रात चांद बनकर आए,

दिन का उजाला शान बनकर आए,

कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी,

यह कार्तिक पूर्णिमा ऐसी सौगात लेकर आए.

कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

हर दम खुशियां हो साथ

कभी दमान ना हो खाली

हम सब की तरफ से

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार

कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है अति पावन,

बरसे है देवताओं का प्यार और आशीर्वाद,

चंद्रमा की चांदनी और मां लक्ष्मी का प्यार,

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार.

Today is the day to be grateful towards

whom you learn from Wishes on

Kartik Purnima.

हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको जिंदगी में बहुत तरक्की और खुशियां मिले।

आपकी सभी मनोकामनाएं त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार

कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है सबसे सुन्दर क्योंकि

बरसे है देवताओं का प्यार और आशीर्वाद

बन कर चन्द्रमा की चांदनी और माँ लक्ष्मी का प्यार

शुभ हो आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार