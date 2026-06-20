Yog Diwas Ki Hardik Shubhkamnaye LIVE: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ और संतुलित रहना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय पद्धति है, जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। यही वजह है कि हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर योग के महत्व को याद करती है और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक करती है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत की पहल पर हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे रिकॉर्ड 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

योग केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है। ऐसे में योग दिवस के इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को प्रेरणादायक संदेश, कोट्स और शुभकामनाएं भेजकर उन्हें योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहां आपके लिए कुछ बेहतरीन International Yoga Day Wishes, Quotes और Messages दिए गए हैं।

योगा डे के लिए आउटफिट्स | फेस योगा एक्सरसाइज | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास

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