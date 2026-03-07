Go to Live Updates

Happy Women’s Day 2026 Wishes LIVE : महिला को शक्ति का रूप कहा जाता है। उसमें सृजन (जीवन देने), पोषण, सहनशीलता और अदम्य साहस की सर्वोच्च क्षमता होती है। ‘यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते’ अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। मां, बहन, पत्नी, बेटी, दोस्त या प्रेमिका के रूप में जीवन के हर मोड़ पर प्रेम और अपनापन देती है।

हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि नारी शक्ति के संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। यह दिन नारी सशक्तिकरण, समानता और अधिकारों की लंबी लड़ाई का परिणाम है। इस खास दिन आप भी अपने जीवन की महिला को स्पेशल फील करवाना न भूलें। नारी शक्ति को महिला दिवस पर खास संदेशों, मोटिवेशनल कोट्स और फोटोज के जरिए आप शुभकामनाएं दे सकते हैं।

इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर स्टेटेस और विशेज के लिए इन शानदार संदेश

महिला दिवस के लिए बधाई संदेश

महिला दिवस के लिए खास संदेश Unique Happy Women's Day quotes

महिला दिवस के लिए बधाई संदेश

Women's day 2026 wishes images

Women's day 2026 wishes quotes

हौसलों के तरकश में कोशिश का वह तीर रख,

तू नारी है, अपने इरादों में बस थोड़ी सी पीर रख।

Happy Womens 2026