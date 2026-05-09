Happy Mother’s Day 2026 Wishes LIVE: मां वो शख्स है, जो खुद अधूरी नींद में रहकर हमारे सपनों को पूरा करती है। जो अपने हिस्से की खुशियां काटकर हमारे चेहरे पर मुस्कान सजाती है। हमारी हार में भी जो हमसे ज्यादा भरोसा रखती है, वही मां होती है। एक आम भारतीय घर की मां किसी सुपरहीरो से कम नहीं। सुबह सबसे पहले उठना, रात सबसे आखिर में सोना… लेकिन फिर भी चेहरे पर शिकायत नहीं, सिर्फ अपनापन। हमारी छोटी-सी जरूरत के लिए अपनी बड़ी-बड़ी इच्छाएं छोड़ देने वाली मां का संघर्ष शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

इस मदर्स डे पर सिर्फ “Happy Mother’s Day” कहना काफी नहीं। 10 मई को उस औरत को सलाम करने का दिन है, जिसने बिना किसी उम्मीद के हमें जिंदगी जीना सिखाया। अगर आपकी मेहनत में जुनून है, आपकी कामयाबी में चमक है, तो यकीन मानिए… उसमें आपकी मां की दुआओं का सबसे बड़ा हिस्सा है। मां के संघर्ष, प्यार और ताकत को दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकती है। मां को स्पेशल फील करवाने के लिए मदर्स डे से बेहतर मौका शायद ही कोई हो। हर मां अपने बच्चों की खुशी के लिए बिना किसी स्वार्थ के हर जिम्मेदारी निभाती है।

ऐसे में साल का ये खास दिन उनकी ममता, त्याग और प्यार को दिल से धन्यवाद कहने का मौका देता है। अगर आप भी इस मदर्स डे अपनी मां से दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे, तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ये प्यार भरे मैसेज और विशेज आपके काम आ सकते हैं। यहां पढ़ें खूबसूरत मदर्स डे विशेज, जिन्हें भेजकर आप अपनी मां को खास महसूस करवा सकते हैं।

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