Independence Day Wishes 2026: 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि करीब दो शताब्दियों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और आजादी के सपने के सच होने का दिन है। साल 1947 में इसी दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की थी और तभी से हर साल 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। इस मौके पर देशभर में तिरंगा फहराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लोग स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं।

15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और देशभक्ति से भरा होता है। आज के दौर में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं बड़ी संख्या में लोग WhatsApp, Facebook और Instagram के जरिए भी दोस्तों, परिवार और करीबियों को देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनों को खास अंदाज में Happy Independence Day कहना चाहते हैं, तो यहां से चुनें दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश और शेयर करें आजादी के इस पर्व की खुशी।

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