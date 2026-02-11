Happy Hug Day 2026 Wishes, Images, Quotes, Photos, Shayari, Hindi Status: वैलेंटाइन वीक में हर दिन प्यार धीरे-धीरे परवान चढ़ रहा है। इस सप्ताह का हर दिन बेहद खास होता है और स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइन वीक के छठवें दिन हग डे मनाया जाता है। इस दिन आप जिसको भी प्यार करते हैं उसे जादू की झप्पी देकर अपनेपन का एहसास करवा सकते हैं।

उसे गला लगाकर बता सकते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपकी लाइफ में कितना खास है और आप उसे कभी खोना नहीं चाहते हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने से लेकर पार्टनर को गले लगाएं और उसे कुछ रोमांटिक लाइनें भी बोलें। यहां कुछ स्पेशल मैसेज से लेकर शायरियां दी गई हैं जिन्हें आप हग डे पर अपने पार्टनर को बोल सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।

15:03 (IST) 12 Feb 2026

Hug shayari 2 line in hindi

तुम गले मिले तो ऐसे लगा जैसे पिछले जन्म की बिछड़ी रूह मिली हो

14:18 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

तेरी मोहब्बत की तलब थी तो हाथ फैला दिए हमने वरना हम तो अपनी जिंदगी के लिए भी दुआ नहीं मांगते! हैप्पी हग डे डियर!

13:34 (IST) 12 Feb 2026

हिंदी में ऐसे विश करें Hug Day

मुझे बांहों में बिखर जाने दो अपनी खुशनुमा सांसों से महक जाने दो, दिल मचलता है और सांस रूकती हैअब तो सीने में आज मुझे उतर आने दो Happy Hug Day Dear!

12:21 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव

सिर्फ एक बार गले लगाकर, मेरे दिल की धड़कन सुन फिर लौटने का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे! Happy Hug Day Jaan!

11:20 (IST) 12 Feb 2026

इन संदेशों के जरिए कहें हैप्पी हग डे डियर

एक ही तमन्ना एक ही आरजू बांहों की पनाह में तेरे सारी जिन्दगी गुजर जाए! Happy Hug Day Jana!

11:20 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लॉन्‍ग डिस्‍टेंस रिलेशनशिप

लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो न हो हैप्पी हग डे डियर!

10:18 (IST) 12 Feb 2026

हग डे के लिए प्यारे संदेश Emotional hug quotes in hindi

कभी-कभी प्यार को बिना शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए गले लगाना बेहतर है। हैप्पी हग डे डियर!

09:23 (IST) 12 Feb 2026

Hug shayari 2 line in hindi

बाहों के दरमियां अब दूरी न रहे, सीने से लगा लो तुमअब चाहत अधूरी न रहे!

08:21 (IST) 12 Feb 2026

इन संदेशों के जरिए कहें हैप्पी हग डे डियर

मेरे जीवन में आपके पास होना सबसे अच्छा उपहार है जो ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं जीवन भर के लिए अपना एकमात्र खजाना अपनी बाहों में सुरक्षित रखूंगा। हैप्पी हग डे डियर!

08:21 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर हसबैंड (Hug Day Quotes For Husband)

तेरी बाहों में जिंदगी मेरी जनत हो गई सारी की सारी दुनिया जैसे खूबसूरत हो गई Happy hug day 2026

07:09 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

06:26 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लॉन्‍ग डिस्‍टेंस रिलेशनशिप

05:16 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव

बाहों के दरमियां अब दूरी न रहे, सीने से लगा लो तुम अब चाहत अधूरी न रहे! Happy Hug Day My Love!

04:11 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव

03:21 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लॉन्‍ग डिस्‍टेंस रिलेशनशिप

02:12 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

01:09 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

00:09 (IST) 12 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव

मन ही मन करती हूं बातें दिल की हर एक बात कह जाती हूं एक बार ले लो बाहों में अब तो सजना यही हर बात कहते-कहते रूक जाती हूं Happy Hug Day 2026

22:17 (IST) 11 Feb 2026

हग के लिए रोमांटिक मैसेज Romantic hug day message

21:27 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लॉन्‍ग डिस्‍टेंस रिलेशनशिप

21:27 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर हसबैंड (Hug Day Quotes For Husband)

21:27 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर बॉयफ्रेंड (Hug Day Quotes For Boyfriend)

आ गले लग जा मेरे यार दें दूं जादू की झप्पी दो चार ऐसे ही कट जाए जिंदगी विदाउट एनी रिस्कइस उम्मीद के साथ करता हूं यही विश हैप्पी हग डे।

20:55 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर गर्लफ्रेंड (Hug Day Quotes For Girlfriend)

20:30 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

20:15 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

19:46 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर गर्लफ्रेंड (Hug Day Quotes For Girlfriend)

18:26 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर गर्लफ्रेंड (Hug Day Quotes For Girlfriend)

18:19 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

17:35 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर गर्लफ्रेंड (Hug Day Quotes For Girlfriend)

17:34 (IST) 11 Feb 2026

हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)

