Happy Hug Day 2026 Wishes, Images, Quotes, Photos, Shayari, Hindi Status: वैलेंटाइन वीक में हर दिन प्यार धीरे-धीरे परवान चढ़ रहा है। इस सप्ताह का हर दिन बेहद खास होता है और स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइन वीक के छठवें दिन हग डे मनाया जाता है। इस दिन आप जिसको भी प्यार करते हैं उसे जादू की झप्पी देकर अपनेपन का एहसास करवा सकते हैं।
उसे गला लगाकर बता सकते हैं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपकी लाइफ में कितना खास है और आप उसे कभी खोना नहीं चाहते हैं। रिश्ते को मजबूत बनाने से लेकर पार्टनर को गले लगाएं और उसे कुछ रोमांटिक लाइनें भी बोलें। यहां कुछ स्पेशल मैसेज से लेकर शायरियां दी गई हैं जिन्हें आप हग डे पर अपने पार्टनर को बोल सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर सकते हैं।
तुम गले मिले तो ऐसे लगा जैसे पिछले जन्म की बिछड़ी रूह मिली हो
हग डे कोट्स फॉर लव (Hug Day Quotes For Love)
तेरी मोहब्बत की तलब थी तो हाथ फैला दिए हमने वरना हम तो अपनी जिंदगी के लिए भी दुआ नहीं मांगते! हैप्पी हग डे डियर!
मुझे बांहों में बिखर जाने दो अपनी खुशनुमा सांसों से महक जाने दो, दिल मचलता है और सांस रूकती हैअब तो सीने में आज मुझे उतर आने दो Happy Hug Day Dear!
सिर्फ एक बार गले लगाकर, मेरे दिल की धड़कन सुन फिर लौटने का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे! Happy Hug Day Jaan!
एक ही तमन्ना एक ही आरजू बांहों की पनाह में तेरे सारी जिन्दगी गुजर जाए! Happy Hug Day Jana!
लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो न हो हैप्पी हग डे डियर!
कभी-कभी प्यार को बिना शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए गले लगाना बेहतर है। हैप्पी हग डे डियर!
बाहों के दरमियां अब दूरी न रहे, सीने से लगा लो तुमअब चाहत अधूरी न रहे!
मेरे जीवन में आपके पास होना सबसे अच्छा उपहार है जो ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं जीवन भर के लिए अपना एकमात्र खजाना अपनी बाहों में सुरक्षित रखूंगा। हैप्पी हग डे डियर!
तेरी बाहों में जिंदगी मेरी जनत हो गई सारी की सारी दुनिया जैसे खूबसूरत हो गई Happy hug day 2026
हम को हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले न हो जाये दूर तुमसे पास आओ गले से लगा लो happy hug day 2026
बाहों के दरमियां अब दूरी न रहे, सीने से लगा लो तुम अब चाहत अधूरी न रहे! Happy Hug Day My Love!
एक ही तमन्ना एक ही आरजू बांहों की पनाह में तेरे सारी जिन्दगी गुजर जाए! Happy Hug Day Jaan!
कैसे कहूं कि अपना बना लेा मुझे,बाहों में अपनी समा लो मुझे, बिन तुम्हारे एक पल भी कटता नहीं, आ कर एक बार मुझसे चुरा लो मुझे। Happy Hug Day 2026
सिर्फ एक बार गले लगाकर मेरे दिल की धड़कन सुन फिर लौटने का इरादा हम तुम पर छोड़ देंगे Happy Hug Day 2026
अपनी बांहों में मुझे बिखर जाने दो सांसों से अपनी मुझे महक जाने दो दिल बेचैन है कबसे इस प्यार के लिए आज तो सीने में अपने मुझे उतर जाने दो Happy Hug Day 2026
मन ही मन करती हूं बातें दिल की हर एक बात कह जाती हूं एक बार ले लो बाहों में अब तो सजना यही हर बात कहते-कहते रूक जाती हूं Happy Hug Day 2026
तुम गले मिले तो ऐसे लगा जैसे पिछले जन्म की बिछड़ी रूह मिली हो लग जा गले के फिर ये हसीन रात हो न हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो न हो…Happy Hug Day 2026
मैंने पूछा मेरी दोस्त से की यार आसमान कितना बड़ा है उसने मुझको हग करके बोला इस प्यार से तो छोटा ही होगा Happy Hug Day 2026
कोई कहे इसे जादू की झप्पी कोई कहे इसे प्यार मौका खूबसूरत आ गले लग जा मेरे यार हैप्पी हग डे।
आ गले लग जा मेरे यार दें दूं जादू की झप्पी दो चार ऐसे ही कट जाए जिंदगी विदाउट एनी रिस्कइस उम्मीद के साथ करता हूं यही विश हैप्पी हग डे।
तुम्हारी बाहों में मुझे जन्नत मिल गई सारी खुदा से बोलूं की अपनी जन्नत अपने पास ही रख।
मन ही मन करती हूं बातें दिल की हर बात कह जाती हूं एक बार ले लो बाहों में अब तो सजना यही हर बार कहते-कहते रूक जाती हूं।
