Holika Dhahan 2026 Wishes LIVE: होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इसका इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। खासतौर पर बच्चों और युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखने को मिलता है। होलिका दहन को छोटी होली कहते हैं। यह एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस साल भद्रा के पुच्छ काल में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 12 बजकर 50 मिनट से 2 बजकर 02 मिनट तक रहेगा। होलिका दहन के बाद 4 मार्च को रंग खेला जाएगा। होली दहन के साथ होली की बधाई देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपनो के साथ शेयर कर सकते हैं।

