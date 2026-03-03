Go to Live Updates

Holi 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye, Wishes Images LIVE: रंगों का त्योहार होली फाल्गुन महीने की आखिरी पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार होली 4 मार्च को खेली जाएगी। यह त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि भाईचारे, अपनापन, प्यार और सौहार्द का संदेश देता है। इससे पहले बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होलिका दहन मनाया गया। जिसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है।

होली पर लोग एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर आपसी मतभेदों को भूलकर प्यार से गले लगते हैं। इस दिन जो लोग पास रहते हैं उनके घर जाकर बधाई दी जाती है। वहीं जो दोस्त या रिश्तेदार दूर रहते हैं उन्हें संदेश भेजकर या फोन करके लोग शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में यहां हम आपके लिए कुछ संदेश, शायरी और फोटो लेकर आए हैं जिन्हें आप होली पर शेयर कर सकते हैं।

जब आप हवा में रंग बिखेरें, तो ये रंग आपके जीवन में अनंत आनंद और सफलता लाएं! आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल,रंग बरसे नीले हरे लाल,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार

होली की हार्दिक शुभकामनाएं।