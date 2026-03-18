Hindu Nav Varsh 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: एक तरफ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत जनवरी माह में होती है। वहीं हिंदू पंचांग चंद्र और सूर्य की गणना पर आधारित होता है।. इसी वजह से इसकी तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर से अलग होती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसे सृजन और नवआरंभ का दिन माना जाता है। हिंदू नववर्ष के अलग-अलग रूप हैं।

इसकी जड़ें हमारी परंपराओं, क्षेत्रीय संस्कृतियों और पंचांग की गणना से जुड़ी हुई हैं। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन के साथ आता है। हिंदू नववर्ष को विभिन्न राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादी, चेटी चंद जैसे नामों से जाना जाता है। यही वजह है कि एक ही दिन अलग-अलग नामों के साथ पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल होता है। इन सभी का मूल भाव एक ही है नई शुरुआत, नई ऊर्जा और जीवन में सकारात्मकता का स्वागत करना। इस वर्ष विक्रम संवत 2083 मनाया जाएगा। अगर आप भी हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं अपनों को देना चाहते हैं तो यहां से संदेश चुनकर उन्हें भेज सकते हैं।

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