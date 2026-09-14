Hartalika Teej 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: हरतालिका तीज पर महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। अविवाहित युवतियां भी मनचाहे जीवनसाथी की कामना के साथ यह व्रत करती हैं। तीज के दिन सोलह श्रृंगार करने से लेकर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है।

महिलाएं विधि-विधान से पूजा करने के साथ हरतालिका तीज की कथा भी सुनती हैं। इस खास अवसर पर सोशल मीडिया के जरिए आप भी अपनी बहन, सखी, मां, पत्नी और अन्य प्रियजनों को तीज की बधाई दे सकते हैं। अगर आप भी इस हरतालिका तीज पर अपनों को कुछ प्यारा और दिल से लिखा संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

हरतालिका तीज के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में प्रेम, खुशियां और सुख-शांति हमेशा बनी रहे। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा रहे। तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।

आया तीज का त्योहार,

सखियों हो जाओ तैयार,

मेहंदी लगा के करो सोलह श्रृंगार।।

हरतालिका तीज की बधाई 2026

मेहंदी की खुशबू, सोलह श्रृंगार की रौनक और तीज के त्योहार की मिठास आपके जीवन को भी खुशियों से भर दे। हरतालिका तीज की बहुत-बहुत बधाई!

बारिश की बूंदें इस सावन में,

फैलाएं चारों ओर हरियाली,

ये हरतालिका का त्योहार ले जाए,

हर किसी की परेशानी।।

हरतालिका तीज की बधाई 2026

शिव-पार्वती जैसा अटूट प्रेम, रिश्तों में हमेशा मिठास और घर-आंगन में खुशियों की रौनक बनी रहे। आपको हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

चंदन की खूशबू,

बादलों की फुहार,

आप सभी को मुबारक हो तीज का ये पावन त्योहार

हरतालिका तीज की बधाई 2026

तीज का ये खूबसूरत त्योहार आपके हर रिश्ते में प्यार बढ़ाए और जीवन में नई खुशियां लेकर आए। माता गौरी की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको हरतालिका तीज का त्योहार

आज के दिन मां गौरी से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख-शांति रहे, रिश्तों में प्यार बना रहे और जीवन का हर आने वाला दिन खुशियों से भरा हो। हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई।

विष्णु जी की कृपा होगी मिलेगा आशीर्वाद

जब मनायें मिलकर तीज, मिल जाये खुशियों की सौगात

तीज की शुभकामनाएं!

सजती हथेलियों पर मेहंदी का रंग गहरा हो और जिंदगी में खुशियों के रंग उससे भी ज्यादा गहरे हों। शिव-पार्वती की कृपा से आपका हर सपना पूरा हो। हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।

पल पल सुनहरे फूल खिले

कभी ना हो कांटो का सामना

जिंदगी आपकी खुशियों से भरी रहे

हरतालिका तीज पर हमारी यही शुभकामना

तीज की हरियाली आपके जीवन में भी नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आए। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। शुभ हरतालिका तीज!

मेरा मन झूम-झूम नाचे

गाए तीज के हरियाले गीत

आज पिया संग झूलेंगे

संग में मनाएंगे हरियाली तीज।।

हरियाली तीज की शुभकामनाएं 2026

इस तीज पर व्रत और पूजा के साथ आपके मन की हर अच्छी इच्छा भी पूरी हो। घर में हंसी-खुशी और रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहे। हरतालिका तीज की बहुत-बहुत बधाई।

हल्की-हल्की फुहार है

ये सावन की बहार है

संग यारो के झूले आओ

आज तीज का त्योहार है ।

हरतालिका तीज की बधाई 2026

माता पार्वती की भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रेम, विश्वास और खुशियों से भर दे। इस खूबसूरत त्योहार की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

मिलकर झूला झूले आओ,

एक दूजे के सहयोग से,

आसमान को छूले आओ,

गुजिया खाओं, घेवर खाओ,

ऐसे तीज का त्योहार मनाओ।

तीज की रौनक आपके चेहरे की मुस्कान बन जाए, मेहंदी का रंग आपके रिश्तों में प्यार घोले और शिव-पार्वती की कृपा से जीवन हमेशा खुशहाल रहे। हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं!

चंदन की खूशबू,

बादलों की फुहार,

आप सभी को मुबारक हो तीज का ये पावन त्योहार

हरतालिका तीज की बधाई 2026

आया तीज का त्योहार, सखियों हो जाओ तैयार,

मेंहंदी हाथो में रचा के, कर लो सोलह श्रृंगार, चूड़ी खन खन खनके…

हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं