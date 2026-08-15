Happy Hariyali Teej 2026 Wishes, Images, Quotes, Status, Messages in Hindi: सावन की हरियाली, झूलों की रौनक, हाथों में मेंहदी और सोलह श्रृंगार… हरियाली तीज का त्योहार आते ही चारों ओर उत्सव का रंग और उत्साह नजर आने लगता है। साल 2026 में हरियाली तीज 15 अगस्त, शनिवार यानी आज मनाई जा रही है। यह पर्व सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे कई जगहों पर श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है।

हरियाली तीज केवल श्रृंगार और उत्सव का ही पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी पौराणिक मान्यता भी है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप और व्रत किया था। इसी वजह से इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं तथा सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।

इस खास मौके पर महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, मेंहदी लगाती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और कई जगहों पर झूला झूलने की भी परंपरा है। सावन के मौसम और प्रकृति की हरियाली से जुड़े होने के कारण इस त्योहार को खास तौर पर उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है।

हरियाली तीज के शुभ अवसर पर लोग खासतौर पर महिलाएं अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों को प्यार भरे संदेश भी भेजती हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनों को इस खास पर्व की बधाई देना चाहते हैं, तो यहां से चुनें हरियाली तीज 2026 के शुभकामना संदेश, कोट्स, शायरी और स्टेटस और भेजकर बनाएं इस त्योहार को और भी खास।

हरियाली तीज आपके जीवन में सिर्फ हरियाली ही नहीं, ढेर सारी खुशियां, सुकून और प्यार भी लेकर आए। हैप्पी हरियाली तीज!

सजने-संवरने का ये त्योहार आपके चेहरे की मुस्कान की तरह हमेशा खूबसूरत बना रहे। हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं!

मेहंदी का रंग गहरा हो, चूड़ियों की खनक बनी रहे और जिंदगी हर दिन नई खुशियों से भरी रहे। हरियाली तीज मुबारक!

आज झूले की मस्ती हो, अपनों का साथ हो और दिल में ढेर सारी खुशियां हों। आपको हरियाली तीज की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

हरी-हरी चूड़ियां, खूबसूरत मेहंदी और चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान… आपकी हरियाली तीज भी ऐसी ही रंगीन रहे। शुभ तीज!

हर त्योहार की खुशी तब और बढ़ जाती है, जब जिंदगी में अपने लोग साथ हों। आपकी हरियाली तीज प्यार और खूबसूरत यादों से भरी रहे।

इस तीज पर खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, सजिए, मुस्कुराइए और जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुलकर जीइए। हैप्पी हरियाली तीज!

आपकी जिंदगी में रिश्तों की मिठास बनी रहे, सपनों को नई उड़ान मिले और हर दिन खुशी का कोई नया बहाना लेकर आए। हरियाली तीज की शुभकामनाएं!

सावन की फुहारों के साथ आपके जीवन में भी खुशियों की बारिश हो और हर इच्छा धीरे-धीरे पूरी होती जाए। शुभ हरियाली तीज!

मेहंदी सिर्फ हाथों पर नहीं, खुशियों का रंग जिंदगी में भी चढ़े। आपकी हरियाली तीज प्यार, हंसी और सुकून से भरी रहे।

आज के दिन बस एक ही दुआ है—आप हमेशा वैसे ही खिलखिलाती रहें, जैसे सावन में धरती खिल उठती है। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं!

पारंपरिक रंगों में सजी इस तीज पर आपकी अपनी पहचान और भी निखरे, आपके सपने पूरे हों और आप हर दिन आगे बढ़ती रहें। हैप्पी तीज!

झूले की ऊंची उड़ान की तरह आपके हौसले भी हमेशा बुलंद रहें और जिंदगी आपको हर मोड़ पर खुश रहने की वजह दे। हरियाली तीज मुबारक!

इस हरियाली तीज पर प्यार भी मिले, सम्मान भी मिले और सबसे जरूरी—खुद पर गर्व करने की हजार वजहें मिलें। शुभ तीज!

सावन का ये खूबसूरत त्योहार आपको याद दिलाए कि जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, कभी-कभी सजना, मुस्कुराना और खुद को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं!