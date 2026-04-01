Happy Hanuman Jayanti 2026 Wishes LIVE: संकट मोचन बजरंग बली का जन्मोत्सव आज यानी 2 अप्रैल को भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं। घरों में भी विशेष पूजा-पाठ किया जा रहा है। कहीं सुंदरकांड का पाठ चल रहा तो कहीं संगीतमयी हनुमान चालीसा के शब्द सुनाई दे रहे हैं।
चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्मे हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे भक्तिभाव से हनुमानजी का पूजन करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। इस खास अवसर पर आप बजरंग बली के भक्तों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजनों को संदेश भेजकर शुभकामना देना न भूलें। यहां हम आपके लिए कुछ भक्तिभाव से भरे संदेश, कोट्स और फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।
हनुमान जन्मोत्सव के लिए रंगोली डिजाइन्स | भारत के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर | बूंदी लड्डू बनाने की विधि
Hanuman jayanti 2026 wishes hindi
बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं
Hanuman jayanti 2026 wishes hindi
नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा॥ संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै॥ सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा॥ और मनोरथ जो कोई लावै। सोहि अमित जीवन फल पावै॥ हनुमान जयंती की आपको शुभकामना
Hanuman jayanti 2026 quotes in hindi
Hanuman jayanti 2026 wishes hindi
हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों बधाई जिनके मन में बसे हैं श्रीराम जिनके तन में हैं श्री रामजग में हैं वो ही सबसे बलवान ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान जय श्रीराम, जय श्रीराम… जय हनुमान
Hanuman jayanti 2026 quotes in hindi
Hanuman jayanti 2026 wishes hindi
बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं
Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye
Hanuman jayanti 2026 हनुमान जयंती की बधाई
बजरंगबली करते सबकी भली,
संकट सारे हर लेते हैं,
जो आए चरण में रहे शरण में,
उसको सुखों का वर देते हैं।
हनुमान जयंती की बधाई
Hanuman jayanti 2026 wishes hindi
बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं
Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi
Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi
अतुलित बल के धाम हैं महाबली श्री हनुमान,भक्तों को देते हैं वो अपार विद्या और ज्ञान।उनके चरणों में जो भी सच्चे मन से शीश झुकाए,उसका हर बिगड़ा हुआ काम पल में बनता जाए।
हनुमान जयंती 2026 status
बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं
Hanuman jayanti 2026 shayari
आपको बजरंग बली की कृपा प्राप्त हो,आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा समृद्ध रहें..
हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं!
हनुमान जयंती पर अपनों को ऐसे दें शुभकामना Hanuman jayanti 2026 status
सब सुख लहै तुम्हारी सरनातुम रक्षक काहु को डरना..
हनुमान जयंती की ढेरों बधाई !
Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye
हनुमान जयंती बधाई संदेश
नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा॥ संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै॥ सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा॥ और मनोरथ जो कोई लावै। सोहि अमित जीवन फल पावै॥ हनुमान जयंती की आपको शुभकामना
हनुमान जन्मोत्सव 2026 शुभकामनाएं Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye
जो लेता है नाम हनुमान का, उसके जीवन में दुःख नहीं रहताइस पावन पर्व पर आपको मिले हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद
Happy Hanuman Jayanti: हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं
जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झांके अंजनी पवन पुत्र महाबलदायी संतान के प्रभु सदा सहाई
आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं!
हनुमान जन्मोत्सव की इस तरह दें बंधाई
भीड़ पड़ी तेरे भक्तों पर बजरंगी, सुन लो अर्ज अब तो दाता मेरी, हे महावीर अब तो दर्शन दे दो, पूरी कर दो तुम कामना मेरी। आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं!
Hanuman jayanti 2026 hardik shubhkamnaye
आपको बजरंग बली की कृपा प्राप्त हो, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा समृद्ध रहें हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं
हनुमान जयंती के लिए भक्तिमय बधाई संदेश Hanuman Jayanti Wishes in Hindi
जिनके मन में है श्रीराम जिनके तन में हैं श्री राम, जग में सबसे हैं वो बलवान ऐसे प्यारे मेरे हनुमान। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।
हनुमान जयंती पर फोटो संग स्टेटस पर लगाएं ये लाइनें
हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों बधाई जिनके मन में बसे हैं श्रीराम जिनके तन में हैं श्री रामजग में हैं वो ही सबसे बलवान ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान जय श्रीराम, जय श्रीराम… जय हनुमान
Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi
अतुलित बल के धाम हैं महाबली श्री हनुमान,भक्तों को देते हैं वो अपार विद्या और ज्ञान।उनके चरणों में जो भी सच्चे मन से शीश झुकाए,उसका हर बिगड़ा हुआ काम पल में बनता जाए।
Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi
हनुमान जी की भक्ति से मिले शक्ति, जीवन में आए सुख और समृद्धि, इस पावन दिन पर यही कामना, हर पल बनी रहे आपकी भक्ति। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं
हनुमान जयंती पर स्टेटस पर लगाएं ऐसी पंक्तियां
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।जय कपीस तिहुं लोक उजागर।। राम दूत अतुलित बल धामा।अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।।
Hanuman jayanti 2026 shayari
बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं
Hanuman jayanti 2026 hindi wishes
संकट मोचन नाम है जिनका, सब दुख वो दूर करें,भक्तों के सारे कष्टों को हर कर, जीवन में सुख भरें।राम दूत बनकर जो आए, उनके चरणों में हमारा प्रणाम,हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं
हनुमान जयंती के लिए भक्तिमय बधाई संदेश
वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे, अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे॥ आपको और आपके परिवार को हनुमान जयंती की बधाई
Hanuman Jayanti - हनुमान जयंती
जिनके मन में बसे हैं श्रीराम, जिनके तन में हैं श्री राम,जग में हैं वो ही सबसे बलवान,ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान। जय श्रीराम, जय श्रीराम… जय हनुमान!
हनुमान जयंती बधाई संदेश
दुनिया चले ना श्री राम के बिना,राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
हनुमान जयंती के मंगल अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं
दुख और कष्टों का नाश होता है, जिसके हृदय में हनुमंत का वास होता है, प्यार से भजे जो कोई उसका नाम, सब संकट का विनाश होता है।
हनुमान जयंती 2026 की शुभकामनाएं
हनुमान जन्मोत्सव की ऐसे दें बधाई
दुख और कष्टों का नाश होता है, जिसके हृदय में हनुमंत का वास होता है, प्यार से भजे जो कोई उसका नाम, सब संकट का विनाश होता है। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं
हनुमान जयंती पर स्टेटस पर लगाएं ऐसी पंक्तियां
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप,राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।
इस तरह कहें Happy Hanuman Jayanti
कण-कण में विष्णु बसें जन जन में श्रीराम, प्राणों में मां जानकी मन में बसे हनुमान। हनुमान जयंती 2026 की शुभकामनाएं