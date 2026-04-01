Happy Hanuman Jayanti 2026 Wishes LIVE: संकट मोचन बजरंग बली का जन्मोत्सव आज यानी 2 अप्रैल को भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं। घरों में भी विशेष पूजा-पाठ किया जा रहा है। कहीं सुंदरकांड का पाठ चल रहा तो कहीं संगीतमयी हनुमान चालीसा के शब्द सुनाई दे रहे हैं।

चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्मे हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे भक्तिभाव से हनुमानजी का पूजन करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। इस खास अवसर पर आप बजरंग बली के भक्तों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजनों को संदेश भेजकर शुभकामना देना न भूलें। यहां हम आपके लिए कुछ भक्तिभाव से भरे संदेश, कोट्स और फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।

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