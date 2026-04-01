Happy Hanuman Jayanti 2026 Wishes LIVE: संकट मोचन बजरंग बली का जन्मोत्सव आज यानी 2 अप्रैल को भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लग रही हैं। घरों में भी विशेष पूजा-पाठ किया जा रहा है। कहीं सुंदरकांड का पाठ चल रहा तो कहीं संगीतमयी हनुमान चालीसा के शब्द सुनाई दे रहे हैं।

चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्मे हनुमान जी की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे भक्तिभाव से हनुमानजी का पूजन करने से रोग, दोष और भय से मुक्ति मिल सकती है। इस खास अवसर पर आप बजरंग बली के भक्तों, दोस्तों, रिश्तेदारों, परिजनों को संदेश भेजकर शुभकामना देना न भूलें। यहां हम आपके लिए कुछ भक्तिभाव से भरे संदेश, कोट्स और फोटोज लेकर आए हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।

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Live Updates
17:23 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 wishes hindi

बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं

16:50 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 wishes hindi

नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा॥ संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै॥ सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा॥ और मनोरथ जो कोई लावै। सोहि अमित जीवन फल पावै॥ हनुमान जयंती की आपको शुभकामना

Hanuman jayanti 2026 quotes in hindi

15:57 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 wishes hindi

हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों बधाई जिनके मन में बसे हैं श्रीराम जिनके तन में हैं श्री रामजग में हैं वो ही सबसे बलवान ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान जय श्रीराम, जय श्रीराम… जय हनुमान

Hanuman jayanti 2026 quotes in hindi

14:03 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 wishes hindi

बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं

Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye

13:42 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 हनुमान जयंती की बधाई

बजरंगबली करते सबकी भली,

संकट सारे हर लेते हैं,

जो आए चरण में रहे शरण में,

उसको सुखों का वर देते हैं।

हनुमान जयंती की बधाई

13:01 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 wishes hindi

बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं

Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi

12:40 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi

अतुलित बल के धाम हैं महाबली श्री हनुमान,भक्तों को देते हैं वो अपार विद्या और ज्ञान।उनके चरणों में जो भी सच्चे मन से शीश झुकाए,उसका हर बिगड़ा हुआ काम पल में बनता जाए।

12:12 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती 2026 status

बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं

11:41 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 shayari

आपको बजरंग बली की कृपा प्राप्त हो,आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा समृद्ध रहें..

हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं!

11:07 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती पर अपनों को ऐसे दें शुभकामना Hanuman jayanti 2026 status

सब सुख लहै तुम्हारी सरनातुम रक्षक काहु को डरना..

हनुमान जयंती की ढेरों बधाई !

10:42 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye

10:37 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती बधाई संदेश

नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा॥ संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै॥ सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा॥ और मनोरथ जो कोई लावै। सोहि अमित जीवन फल पावै॥ हनुमान जयंती की आपको शुभकामना

10:23 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जन्मोत्सव 2026 शुभकामनाएं Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye

जो लेता है नाम हनुमान का, उसके जीवन में दुःख नहीं रहताइस पावन पर्व पर आपको मिले हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद

10:19 (IST) 2 Apr 2026

Happy Hanuman Jayanti: हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं

जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झांके अंजनी पवन पुत्र महाबलदायी संतान के प्रभु सदा सहाई

आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं!

09:39 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जन्मोत्सव की इस तरह दें बंधाई

भीड़ पड़ी तेरे भक्तों पर बजरंगी, सुन लो अर्ज अब तो दाता मेरी, हे महावीर अब तो दर्शन दे दो, पूरी कर दो तुम कामना मेरी। आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं!

09:25 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 hardik shubhkamnaye

आपको बजरंग बली की कृपा प्राप्त हो, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा समृद्ध रहें हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

09:18 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती के लिए भक्तिमय बधाई संदेश Hanuman Jayanti Wishes in Hindi

जिनके मन में है श्रीराम जिनके तन में हैं श्री राम, जग में सबसे हैं वो बलवान ऐसे प्यारे मेरे हनुमान। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।

08:53 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती पर फोटो संग स्टेटस पर लगाएं ये लाइनें

हनुमान जन्मोत्सव की ढेरों बधाई जिनके मन में बसे हैं श्रीराम जिनके तन में हैं श्री रामजग में हैं वो ही सबसे बलवान ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान जय श्रीराम, जय श्रीराम… जय हनुमान

08:35 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi

अतुलित बल के धाम हैं महाबली श्री हनुमान,भक्तों को देते हैं वो अपार विद्या और ज्ञान।उनके चरणों में जो भी सच्चे मन से शीश झुकाए,उसका हर बिगड़ा हुआ काम पल में बनता जाए।

08:35 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 shubhkamnaye in hindi

हनुमान जी की भक्ति से मिले शक्ति, जीवन में आए सुख और समृद्धि, इस पावन दिन पर यही कामना, हर पल बनी रहे आपकी भक्ति। हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

08:25 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती पर स्टेटस पर लगाएं ऐसी पंक्तियां

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।जय कपीस तिहुं लोक उजागर।। राम दूत अतुलित बल धामा।अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा।।

08:17 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 shayari

बजरंगबली की कृपा आप पर सदा बनी रहे,जीवन की हर मुश्किल पल भर में आसान हो जाए।राम नाम का जाप करें आप सुबह और शाम,हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं

08:14 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman jayanti 2026 hindi wishes

संकट मोचन नाम है जिनका, सब दुख वो दूर करें,भक्तों के सारे कष्टों को हर कर, जीवन में सुख भरें।राम दूत बनकर जो आए, उनके चरणों में हमारा प्रणाम,हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

07:45 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती के लिए भक्तिमय बधाई संदेश

वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे, अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे॥ आपको और आपके परिवार को हनुमान जयंती की बधाई

07:22 (IST) 2 Apr 2026

Hanuman Jayanti - हनुमान जयंती

जिनके मन में बसे हैं श्रीराम, जिनके तन में हैं श्री राम,जग में हैं वो ही सबसे बलवान,ऐसे प्यारे हैं मेरे हनुमान। जय श्रीराम, जय श्रीराम… जय हनुमान!

06:46 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती बधाई संदेश

दुनिया चले ना श्री राम के बिना,राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

06:15 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती के मंगल अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

दुख और कष्टों का नाश होता है, जिसके हृदय में हनुमंत का वास होता है, प्यार से भजे जो कोई उसका नाम, सब संकट का विनाश होता है।

हनुमान जयंती 2026 की शुभकामनाएं

05:24 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जन्मोत्सव की ऐसे दें बधाई

दुख और कष्टों का नाश होता है, जिसके हृदय में हनुमंत का वास होता है, प्यार से भजे जो कोई उसका नाम, सब संकट का विनाश होता है। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

04:24 (IST) 2 Apr 2026

हनुमान जयंती पर स्टेटस पर लगाएं ऐसी पंक्तियां

पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप,राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।

03:04 (IST) 2 Apr 2026

इस तरह कहें Happy Hanuman Jayanti

कण-कण में विष्णु बसें जन जन में श्रीराम, प्राणों में मां जानकी मन में बसे हनुमान। हनुमान जयंती 2026 की शुभकामनाएं