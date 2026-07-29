Guru Purnima Ki Hardik Shubhkamnaye: गुरु केवल शिक्षा नहीं देते हैं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने और मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। उनकी सीख हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती हैं। इतना ही नहीं मुश्किल से मुश्किल समय में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान सम्मान दिया गया है।

इसी श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने के लिए हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है। इस दिन को महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसी कारण से व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत सहित कई पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी यह दिन मनाया जाता है।

गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी शिक्षाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दान-पुण्य करते हैं। साथ ही कई लोग पवित्र नदी में स्नान भी करते हैं। अगर आप भी इस खास अवसर पर अपने गुरु, शिक्षक, माता-पिता या जीवन में सही राह दिखाने वाले किसी खास व्यक्ति को सम्मान देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए संदेश उन्हें भेज सकते हैं। इन संदेशों को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं।

गुरु वही हैं जो हमें मंजिल नहीं, सही रास्ता चुनना सिखाते हैं।

उनकी हर सीख जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

जीवन में जब भी रास्ते धुंधले पड़ने लगें,

गुरु की सीख दीपक बनकर दिशा दिखाती है।

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

शिल्पी छैनी से करे, सपनों को साकार,

अनगढ़ पत्थर से रचे, मनचाहा आकार।

माटी रख कर चाक पर, घड़ा घड़े कुम्हार,

श्रेष्ठ गुरु मिल जाय तो, शिष्य पाय संस्कार।

ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता,

सही समय पर सही बात सिखाने वाला ही सच्चा गुरु होता है।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

गुरु हमें उड़ना नहीं सिखाते,

वे हमारे भीतर अपने दम पर उड़ने का विश्वास जगाते हैं।

गुरु पूर्णिमा की मंगलकामनाएं।

जिस जीवन में गुरु का मार्गदर्शन हो,

वहां हर कठिनाई सीख बन जाती है और हर मंजिल आसान लगने लगती है।

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

माता-पिता ने जन्म दिया पर

गुरु ने जीने की कला सिखाई

ज्ञान चरित्र और संस्कार की

हमने शिक्षा पाई।

Happy Guru Purnima

गुरु का सबसे बड़ा उपहार ज्ञान नहीं,

बल्कि सही सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता है।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

जो व्यक्ति हमें हमारी कमियां बताकर बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे,

वही जीवन का सच्चा गुरु कहलाने योग्य है।

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

गुरु का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं,

बल्कि उनकी सीख को जीवन में अपनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

गुरु आपके उपकार का,

कैसे चुकाऊ मैं मोल

लाख कीमती धन भला..

गुरु हैं मेरा अनमोल

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर सफलता के पीछे किसी न किसी गुरु की सीख छिपी होती है।

आज उस ज्ञान और मार्गदर्शन को नमन करने का दिन है।

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।

गुरु वह शक्ति हैं जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर

जीवन में आत्मविश्वास और विवेक का प्रकाश भर देते हैं।

गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

गुरु का आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं,

बल्कि जीवन के हर सही फैसले में दिखाई देता है।

आपको गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं।5

गुरु वह प्रकाश है जो अंधकार में उजाला बन रास्ता दिखाते हैं,

गुरु वह शक्ति है जो मुश्किल में विश्वास दिलाते हैं।

गुरु के बिना जीवन अधूरा है,

गुरु के बिना सम्मान आधा है।।

गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।