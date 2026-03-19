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Gudi Padwa 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई और राज्यों में भी लोग बड़े धूमधाम से यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन घरों में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है। इस खास मौके पर लोग ध्वज जैसे दिखने वाले गुड़ी की स्थापना करते हैं। इसकी पूजा करते हुए सुख-समृद्धि का वरदान मांगते हैं।

इस दिन लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी इस मौके पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां से आइडिया ले सकते हैं।

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06:44 (IST) 19 Mar 2026

गुड़ी पड़वा पर भेजे संदेश

गुड़ी पड़वा के इस पावन मौके पर आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। ये नया साल आपके लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आए। आप सफलता की हर सीढ़ी पर आसानी के आगे बढ़ते जाए। आपको और आपके परिवार को गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

06:38 (IST) 19 Mar 2026
गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं

कोयल गाती है सुरीला मल्हार

रंग बिरंगा सजता प्रकृति का आकार

हो रही है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत

गुड़ी पड़वा 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं