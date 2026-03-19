Gudi Padwa 2026 Ki Hardik Shubhkamnaye: गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई और राज्यों में भी लोग बड़े धूमधाम से यह त्योहार मनाते हैं। इस दिन घरों में विजय के प्रतीक स्वरूप गुड़ी सजाई जाती है। इस खास मौके पर लोग ध्वज जैसे दिखने वाले गुड़ी की स्थापना करते हैं। इसकी पूजा करते हुए सुख-समृद्धि का वरदान मांगते हैं।

इस दिन लोग अपनों को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी इस मौके पर बधाई संदेश भेजना चाहते हैं तो यहां से आइडिया ले सकते हैं।

Live Updates