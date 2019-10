Happy Govardhan Puja 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Messages, Photos, Wallpapers: गोवर्धन को ‘अन्नकूट’ के रूप में भी जाना जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘भोजन का पहाड़’। इस दिन भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए छप्पन या एक सौ आठ प्रकार के व्यंजन तैयार करने का रिवाज है। इस पेशकश को ‘भोग’ कहा जाता है। दिवाली के पांच दिन के उत्सव में गोवर्धन पूजा चौथे दिन मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 28 अक्टूबर को है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि खुद श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इस पूजा के महत्व के बारे में बताया था। गोवर्धन पूजा के इस खास त्योहार के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मैसेजेज और कोट्स शेयर कर सकते हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं।

गोकुल का ग्वाला बनकर वो

गैया रोज चराता था।

ईश्वर का अवतार था वो

लेकिन गाय माता की सेवा करता था।

ऐसा महान है यह त्योहार

जिसने बढ़ाया प्रकृति का मान।।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

मुरली मनोहर

ब्रज की धरोहर

वो नंदलाला गोपाला

सब मिलकर मचाए धूम

की कृष्ण है आने वाला।।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

Trust his words, trust his deeds,

Trust his decisions, trust his visions,

Trust Shri Krishna once,

He entrusts himslef forever.

Happy Govardhan Puja

मेरा आपकी कृपा से,

सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया,

मेरा नाम हो रहा है पतवार के बिना हे,

मेरी नाव चल रही है बस होता रहे हमेशा,

जो कुछ भी हो रहा हैं।।

हैप्पी गोवर्धनपूजा

रोशनी और उत्साह का दिन है गोवर्धन पूजा आज कृष्णा की स्तुति गाओ।

गोवर्धन पूजा मुबारक

हर ख़ुशी आपके द्वार आये जो आप मांगे उससे अधिक पाए।

गोवर्धन पूजा में कृष्ण गन आये और ये त्यौहार ख़ुशी से मनाये।

हैप्पी गोवर्धन पूजा।

यदि घर में गाय न हो,

तो घर में बने भोजन का अंश घर के बाहर गाय को खिलाना चाहिए।

गोवर्धन पूजा मुबारक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App