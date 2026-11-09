Govardhan Puja Ki Hardik Shubhkamnaye: गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को की जाएगी। द्रिक पंचांग के अनुसार, पूजा सुबह का समय 6:41 बजे से 8:51 बजे तक है। वहीं गोधूलि मुहूर्त शाम 05:30 से 05:56 तक रहेगा। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, गोवर्धन पर्वत, प्रकृति, गायों और अन्न के प्रति आभार जताने से जुड़ा है।

इस दिन गाय-बैलों की पूजा की जाती है।खासकर मथुरा में गोवर्द्धन पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन का प्रतीकात्मक स्वरूप बनाते हैं और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी परिक्रमा करने की भी परंपरा है।

इस त्योहार का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की उस पौराणिक कथा से है, जिसमें उन्होंने ब्रजवासियों को भारी बारिश और इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। ब्रजवासी इसे बहुत उत्साह से मनाते हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस खास दिन आप अपनों को संदेश भेजने के लिए यहां से चुन सकते हैं।

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