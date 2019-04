Happy Good Friday 2019 Wishes Images, Quotes, Messages: गुड फ्राइडे के मौके पर दोस्तों को भेजें शानदान इमेजेज, कोट्स और मैसेजेज

Good Friday 2019 Images, Quotes, Status, Messages: इस साल गुड फ्राइडे 19 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह पर्व ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ईसा मसीह को इसी दिन क्रॉस पर लटकाया गया था और ऐसा माना जाता है कि भगवान यीशु ने प्रार्थना की थी कि इन्हें माफ कर दिया जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा मसीह के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह लोगों को अंधविश्वास पर भरोसा करने से मना कर रहे थे। ईसाई धर्म के लोग इस दिन चर्च और घरों से साज-सजावट के सामान हटा देते हैं या उसे ढक देते हैं। साथ ही ईसा मसीह के सामना प्रार्थना करते हैं और उनके लिए अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए उपवास भी रखते हैं।

जरा सा मुस्कुरा देना गुड फ्राइडे का दिन है

शिकवे दिल से भुला देना, गुड फ्राइडे का दिन है

नेकी से नेकी की दुआ करना खुदा से हर वक़्त…

दुआ देना, दुआ लेना गुड फ्राइडे का दिन है।।

Happy Good Friday 2019

मनुष्य को ईशवरता का पाठ पड़ाया…

दिन गुड फ्राइडे का आज पवित्र है आया।।

Happy Good Friday 2019

He bore it all in silence

Because he held us dear

May he receive our regards

May our prayers he hear

Celebrate Good Friday

Happy Good Friday 2019

अच्छा लगता है जब कोई आपको मिस करता है,

बेहतर लगता है जब कोई आपसे प्यार करता है,

लेकिन सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई आपको नही भूलता…

शुभ शुक्रवार…

Happy Good Friday 2019

जीवन में ज्यादा रिश्ते हो या न हो,

लेकिन जो भी रिश्ते है उनमें

प्यार और एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है…

प्रभु यीशु मसीह ? की असीम कृपा आप पर बनी रहे…?

Happy Good Friday 2019

जिस दिन हमारा मन परमात्मा ? को याद करने एवं

उनमें दिलचस्पी लेना शुरु कर देगा,

उस दिन से हमारी परेशानियाँ हम में दिलचस्पी लेना बंध कर देगी…

May God Bless You?

Happy Good Friday 2019